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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش لقاء بعدن، اليوم، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، وضم مصلحة خفر السواحل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، سُبل التعاون المشترك لاستكمال تنفيذ مشروع الحوكمة البحرية.

ويهدف المشروع الذي ينفذه البرنامج الأممي بالتنسيق مع خفر السواحل، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لتعزيز قدرات مصلحة خفر السواحل اليمنية من خلال تطوير منشآتها ودعمها بالمعدات والاحتياجات اللازمة للقيام بمهامها ومسؤولياتها بالشكل المطلوب.

مناقشة استكمال تنفيذ مشروع الحوكمة البحرية

وتطرق اللقاء، إلى مراحل تنفيذ المشروع، وتقييم إنجازات ونتائج المرحلة الأولى منه، وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل بالمشروع، والمقترحات والحلول لمواجهة تلك التحديات ومعالجتها والتغلب عليها لضمان نجاح المشروع الحيوي والهام.



عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والمستشار الالماني اولاف شولتز اليوم الثلاثاء بمقر المستشارية الالمانية اجتماعا ثنائيا حول المستجدات اليمنية، بما فيها الازمة الانسانية، وجهود احلال السلام والاستقرار في البلاد.

وفي بداية اللقاء رحب مستشار المانيا اولاف شولتز بفخامة الرئيس، وهنأه، واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتولي مهام السلطة في اليمن.

وتطرق اللقاء الثنائي، لمسار الهدنة الانسانية، وخروقات المليشيات الحوثية، والدور الالماني والدولي المطلوب لتثبيت وقف اطلاق النار، والزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها بموجب الاعلان الاممي، وخصوصا فتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

كما استعرض الجانبان مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وفرص استئناف عمل المؤسسات الانمائية الالمانية، ودعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مختلف المجالات.

وفي اللقاء اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن تقديره البالغ لمواقف جمهورية المانيا الاتحادية إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وتطلعاته لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

واشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية العريقة مع جمهورية المانيا الاتحادية وتدخلاتها الانمائية في مجالات البنى التحتية والخدمية، وبناء القدرات، وصولا إلى دورها الفاعل في مواجهة الازمة الانسانية كثالث اكبر مانح لخطة الاستجابة الاممية في اليمن.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا، واقليميا ودوليا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الانسانية، ورفضها المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية.

من جانبه اكد المستشار الالماني، اولاف شولتز، حرص جمهورية المانيا الاتحادية، على دعم مجلس القيادة الرئاسي، ووحدة واستقرار اليمن، وزيادة التمويلات الالمانية الموجهة للمجالات الاقتصادية والانسانية، ومواصلة الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لاحياء العملية السياسية، وتحقيق السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

واشاد المستشار الالماني باستجابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمساعي احلال السلام، معربا عن امله بتمديد وتوسيع الهدنة القائمة، والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار والشروع في مفاوضات جادة تلبي مصالح وتطلعات جميع اليمنيين.



ناقشت لجنة تسيير وحدة تنفيذ المشاريع الممولة بقروض ومنح خارجية، برئاسة وزير التعليم العالي والفني والمهني الدكتور خالد الوصابي، اليوم في عدن، الإجراءات المتخذة لمناقصة مشروع تجهيز وتأثيث 12 كلية مجتمع في عدد من المحافظات، ومشروع تشييد كلية مجتمع "الشيخ صباح الأحمد الصباح " بمحافظة سقطرى.

واكد الوزير في الاجتماع الذي ضم رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع الدكتور عبدالله الحاج، على ضرورة الاسراع في تنفيذ الاجراءات المتخذة بتنفيذ التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة للمشاريع الخاصة بكليات المجتمع ضمن المعايير المطلوبة، ومواجهة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه سير التعليم الفني والمهني في الكليات.