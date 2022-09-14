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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الدفاع الفريق الركن، محسن الداعري مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن والملحق العسكري العقيد مارك وايتمان، وملحق الجيش الرائد مالك شهكرم، مستجدات الوضع في اليمن، بما في ذلك نشاط العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة مؤخرًا في محافظات أبين وعدن وشبوة.

وزير الدفاع يبحث مع السفير الأمريكي أوجه التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب

وعبّر وزير الدفاع، عن تقديره للدور الإيجابي والمحوري، الذي تلعبه الولايات المتحدة في اليمن على كافة المستويات وخاصة دعم وجهود مكافحة التنظيمات الإرهابية.

ولفت إلى الجرائم، التي نفذتها الجماعات الإرهابية، منها استهداف مليشيا الحوثي لأحد القادة العسكريين في يافع بمحافظة لحج، في ظل الهدنة، وهو الاستهداف المتزامن مع تنفيذ عناصر تنظيم القاعدة عمليات إرهابية بمحافظات أبين وشبوة وعدن، في دلالة واضحة إلى التعاون والتنسيق والتكامل بينهما لمواجهة القوات المسلحة اليمنية وإقلاق الأمن والاستقرار.

وأكد أن القوات المسلحة ستواجه بكل صلابة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ولن تتهاون مع أية عناصر إرهابية، لافتًا إلى أن جميع التشكيلات العسكرية المنضوية في إطار المجلس الرئاسي، تسير في هذا الاتجاه في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.. داعيًا مواصلة تقديم الدعم لليمن وحكومته الشرعية مباشرة، أو من خلال تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، خاصة في مجالات الدفاع المتعددة ومنها التدريب والتأهيل.

من جانبه أبدى الجانب الأمريكي استعداده لمزيد من التعاون مع القوات المسلحة اليمنية، في التدريب والتأهيل، وكذلك في مجال مكافحة الطيران المسير الذي تستخدمه المليشيات الحوثية.

وتفقد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، اليوم، سير العمل في المستشفى العسكري بمحافظة مأرب.

واطلع اللواء الفقيه، ومدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية العميد الركن داود يحيى داود، على الخدمات التي يقدمها المستشفى التي يقدمها للمرضى والجرحى من منتسبي الجيش والأمن والمقاومة وأسرهم والمواطنين.

وقدم مدير المستشفى العسكري شرحا عن اداء واوضاع المستشفى والخدمات التي يقدمها للجرحى والمرضى، والانجازات الطبية التي حققها المستشفى العسكري خلال العام الجاري والاعوام الماضية، والمعوقات التي تواجه المستشفى.

وناقشت لجنة تسيير وحدة تنفيذ المشاريع الممولة بقروض ومنح خارجية، برئاسة وزير التعليم العالي والفني والمهني الدكتور خالد الوصابي، اليوم في عدن، الإجراءات المتخذة لمناقصة مشروع تجهيز وتأثيث 12 كلية مجتمع في عدد من المحافظات، ومشروع تشييد كلية مجتمع "الشيخ صباح الأحمد الصباح " بمحافظة سقطرى.

واكد الوزير في الاجتماع الذي ضم رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع الدكتور عبدالله الحاج، على ضرورة الاسراع في تنفيذ الاجراءات المتخذة بتنفيذ التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة للمشاريع الخاصة بكليات المجتمع ضمن المعايير المطلوبة، ومواجهة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه سير التعليم الفني والمهني في الكليات.



وبحث وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم في الرياض، مع الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى اليمن بيتر لوجاسيك، التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والتدريب والتاهيل في الجانب الأمني وخفر السواحل.

وتطرق الوزير لجهود وزارة الداخلية في تعزير الامن والاستقرار في المحافظات المحررة في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها مؤسسات الدولة من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية ومواصلتها خرق الهدنة وقصفها لبيوت المواطنين ومواقع الجيش الوطني.

واكد على اهمية التنسيق الأمني بين البلدين وتأهيل كوادر وزارة الداخلية في عدد من المجالات الأمنية لرفع كفائتهم في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة.

من جهته اكد الملحق العسكري البريطاني حرص بلاده على مواصلة جهودها في دعم الحكومة اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ودعم جهود وزارة الداخلية في مكافحة الارهاب.