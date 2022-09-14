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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صادقت اللجنة الفنية والاستشارية لمراجعة وفحص الدراسات الخاصة بالبنية التحتية لمبنى جامعة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت المهندس هشام السعيدي على الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع مبنى جامعة سيئون.

اجتماع بسيئون يقر المخطط العام لمشروع مبنى جامعة سيئون

وكان الاجتماع استعرض الملاحظات الفنية المقدمة من قبل المهندسين الفنيين حول المسارات الفنية وشبكات البنية التحتية للمدينة الجامعية المقرر تنفيذها في الحرم الجامعي بمنطقة الغرف في مديرية تريم التابعة لجامعة سيئون.

وأكد وكيل المحافظة المساعد على أهمية توحيد الجهود والدفع بهذا المخطط العام وترجمته على أرض الواقع خلال الفترة القادمة وفق مراحل متعددة حسب معطيات وامكانيات الظروف الراهنة بهدف توفير أجواء ملائمة للتعليم الجامعي في وادي حضرموت.

كما أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باقتحام عدد من القرى في عزلة القصرة بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة.

وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مليشيا الحوثي الإرهابية داهمت المنطقة بعشرات الأطقم والجرافات، واقتحمت عشرات المنازل واطلقت النار بشكل عشوائي على المواطنين، واعتقلت قرابة 70 منهم بينهم وجهاء المنطقة وعدد من الأطفال، ضمن حملة واسعة لنهب الأراضي في المنطقة.

وأشار الارياني إلى أن هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن مخطط مليشيا الحوثي الارهابية لمصادرة اكثر من (10) كم من الأراضي تعود ملكيتها لأبناء المنطقة، ويستفيد منها أكثر من 5000 مواطن، وظلت تستخدم لعقود كمساقي ومراعي ومزارع، بعد إصدارها تعليمات بمصادرتها، وتحويلها إلى منطقة عسكرية، ومنع الاقتراب منها.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمبعوثين الاممي والامريكي بإدانة هذه الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف عمليات مصادرة اراضي وممتلكات المواطنين في مديريات محافظة الحديدة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وإعادة المهجرين لمنازلهم.

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اجتماعًا للجنة الاحتفالات، للاطلاع على ما تم إنجازه للاحتفاء بالأعياد الوطنية للثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر.

و استعرض الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز وضم ممثلين عن الجهات المدنية والعسكرية المختصة، الإطار العام للاحتفالات، وما أنجزته اللجان والفرق المختلفة في برامج الفعاليات الاحتفائية بتلك المناسبات، وفي مقدمتها العيد الـ 60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة التي تحل ذكراها خلال الأسابيع القادمة.

وقد شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أهمية التحضير لإقامة احتفالات تليق بعظمة الثورات اليمنية التي خلصت الشعب اليمني من نظامٍ استبدادي ظلامي كان جاثمًا في شمال الوطن ومن الاستعمار البغيض في جنوب الوطن.

لافتًا إلى أن مشعل ثورة 26 سبتمبر سيظل متوهجًا جيلًا بعد جيل لمواصلة نضال الرعيل الأول من الأحرار الثوار، ويجدد فيه الشعب اليمني عند كل ذكرى سنوية العهد بتمسكهم بأهداف هذه الثورة العظيمة ومبادئها السامية والحفاظ على مكتسباتها وتقديم قوافل التضحيات من أجل الحفاظ عليها وعدم السماح بعودة الإماميين الظلاميين من جديد لإعادة الشعب اليمني إلى عهد الظلمات والفقر والذل والجهل والاستعباد.

وأكد اللواء العرادة على أن جيل الثورة والجمهورية اليوم سينتصر كما انتصر آبائه الأوائل أمس في الإطاحة بالنظام البائد، وسيندحر الظلاميون الإماميون، وستعود صنعاء وصعدة وكافة المحافظات ومؤسسات الدولة المختطفة بيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

اشاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، بالعلاقات الثنائية المتينة بين بلادنا والمملكة المتحدة الصديقة ودورها في دعم اليمن وفي المقدمة المجال العسكري.

واشار الوزير الداعري خلال لقائه، اليوم، الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى بلادنا بيتر لو جاسيك، إلى أن القوات المسلحة اليمنية وبدعم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة تقوم بالدفاع عن الأمن والسلم الدوليين وتأمين الملاحة والتجارة العالمية التي تتعرض للتهديد المستمر من قبل مليشيا الحوثية الإرهابية وداعميها في المنطقة ممثلين في إيران وحزب الله اللبناني.

واوضح وزير الدفاع، أن المليشيا الحوثية لاتفهم الا لغة القتل والتدمير والخراب..مؤكدًا أن مساعي السلام معها ما هي الا فرصة لالتقاط الأنفاس والتحضير لمعارك قادمة كعادتها في التعامل مع الهدن السابقة، وكذلك الحال مع خروقاتها وتحشيدها المستمر منذ بدء الهدنة..داعيًا المجتمع الدولي وفي المقدمة بريطانيا إلى الضغط على المليشيا الإرهابية الحوثية للالتزام ببنود الهدنة الاممية.