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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث الدكتور محمد ديب، تدخلات الجمعية في القطاع الصحي.

مناقشة تدخلات الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث في القطاع الصحي

واستمع الوزير بحيبح، إلى شرح موجز عن أنشطة الجمعية وعدد مراكز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل المتدخلة فيها بمحافظات عدن وتعز ومأرب وحضرموت وحجم التدخلات وتوزيعاتها الجغرافية.

و ثمن وزير الصحة، الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الجمعية في مجال الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي.. مشيرًا إلى أن الوزارة تولي مراكز الأطراف أهمية كبيرة نتيجة لتزايد عدد الاصابات الناتجة عن الالغام التي تزرعها مليشيات الحوثي الانقلابية..مطالبًا بتقديم المزيد من الدعم والاهتمام بجوانب الجودة في صناعة الأطراف الصناعية.

استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي سفير جمهورية مصر لدى اليمن احمد فاروق، لمناقشة مستجدات الاوضاع فى الساحة اليمنية وتبادل الافكار والمعلومات والدور الذي تقوم به مصر لدعم الشرعية في مواجهة المشروع الايراني في اليمن واستعادة الدولة.

واكد عضو مجلس القيادة الرئاسي تمسك الحكومة الشرعية بخيار السلام واستعدادها لكافة الاحتمالات سلما أو حربا والذي سيعتمد على سلوك ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال " حتى الان تصر ميليشيات الحوثي على رفض الدعوات الدولية والاقليمية لتحقيق السلام وتستمر في عملية التجييش والامعان في معاناة المواطنين بمناطق سيطرتها، من خلال رفضها صرف المرتبات واختلاق ازمات الوقود بين الحين والاخر بهدف تحقيق مكاسب مادية لتمويل مجهودها الحربي ضد اليمنيين".

واضاف " الحوثي يرفض ان يكون شريكا في السلام ولطالما دأب على التنصل من كل الاتفاقات والتفاهمات والتي كان من ضمنها اتفاق ستوكهولم والذي نصت احدى نقاطها على تحصيلها ايرادات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين.. وصولا إلى رفضه فتح الطرق بمحافظة تعز كاحد بنود الهدنة".

وحذر مجلي من مخاطر تدمير التعليم بمناطق سيطرة ميليشات الحوثي من تغييرها للمناهج الدراسية وفرضها لافكارها الطائفية والتي سيكون لها تبعات على الأمن والسلم الاجتماعي في اليمن.. مشددا على الدور الاقليمي والدولي للضغط على ميليشا الحوثي.

كما تطرق اللقاء إلى التهديدات التي تشكلها مليشيات الحوثي على أمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الاحمر خدمة للأجندة الايرانية في المياه اليمنية والإقليمية والدولية.

واشاد بالدور المصري المساند للشرعية في اليمن والذي يعد امتدادا لدورها العروبي منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ١٩٦٢م.. مؤكدا حرص اليمن على الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة وخاصة في مجال الكهرباء والتعليم والصحة..معبرا عن تطلع اليمن لدور مصري هام في عملية اعادة البناء والاعمار.

بدوره اكد السفير المصري موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن واستعداد بلاده لمساندة اليمن في كافة المجالات الصحية والتعليمية والخدمية.

بحث اجتماع عقد بمحافظة مأرب، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، مع المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة اطباء بلا حدود الهولندية في لقائين منفصلين، جوانب تعزيز الشراكة الانسانية بين السلطة المحلية والمنظمتين ورفع تدخلاتهما الانسانية لتغطية الاحتياجات الانسانية الاساسية المتزايدة.

وناقش الوكيل مفتاح مع فريق التعليم والحماية في المجلس النرويجي لدى اليمن والذي يزور المحافظة حاليا، جوانب التدخلات الانسانية للمجلس في قطاع التعليم والحماية بشقيها الطارئة والمستدامة، واثرها في تعزيز العملية التعليمية ومساعدة الاسر في الدفع بابنائهم إلى المدارس خاصة في مخيم الجفينة للنازحين.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع الانساني والاحتياجات الكبيرة جراء استمرار النزوح إلى المحافظة والاضرار التي خلفتها سيول الامطار والعواصف التي شهدتها المحافظة على الاسر النازحة وتضرر اكثر من 16 الف اسرة وباتت الكثير منها منكوبة ومازالت الفجوة في تلبية احتياجاتهم الاساسية الطارئة تفوق 50 في المائة..مشددًا على اهمية توسيع الشراكة الانسانية وتدخلات المجلس لتشمل جوانب "الغذاء، والمأوى والايواء، المياه والاصحاح البيئي،والصحة" إلى جانب تدخلاتهم القائمة في قطاعي التعليم والحماية.

كما بحث الوكيل مفتاح مع نائب فريق الازمات لمنظمة اطباء بلاحدود الهولندية لدى اليمن اتين جينسن، التي تزور المحافظة حاليا، جوانب الشراكة والتدخلات الانسانية للمنظمة لدعم قطاع الصحة والرعاية الاولية، والاحتياجات القائمة والكبيرة في هذا القطاع وامكانية توسيع المنظمة تدخلاتها بشكل اوسع لدعم القطاع الصحي ومكافحة سوء التغذية المتزايد لدى الاطفال والامهات وكبار السن خاصة في ظل الاوضاع الانسانية والمعيشية المتردية والتي تزداد سوءا وتدهورا.

و اشاد فريق المجلس النرويجي، والمسئولة بمنظة اطباء بلا حدود، بالستهيلات والدعم الذي تقدمة السلطة المحلية للمنظمتين وشركائهما المحليين لتنفيذ الانشطة والتدخلات.