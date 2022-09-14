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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح،، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور ادهم اسماعيل تعزيز التعاون في القطاع الصحي.

وزير الصحة يبحث مع الصحة العالمية تعزيز التعاون في القطاع الصحي

واستعرض اللقاء، التدخل في تقوية نظام المعلومات بالوزارة، وتطوير وتأهيل صحة الموانئ وإدارة الجودة، بالاضافة إلى الإسهام في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمنافذ الدخول البرية والبحرية والجوية وتدريب المدربين للعمل بالمنافذ والتقييم والاشراف الشهري.



بحث اجتماع عقد بمحافظة مأرب، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، مع المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة اطباء بلا حدود الهولندية في لقائين منفصلين، جوانب تعزيز الشراكة الانسانية بين السلطة المحلية والمنظمتين ورفع تدخلاتهما الانسانية لتغطية الاحتياجات الانسانية الاساسية المتزايدة.

وناقش الوكيل مفتاح مع فريق التعليم والحماية في المجلس النرويجي لدى اليمن والذي يزور المحافظة حاليا، جوانب التدخلات الانسانية للمجلس في قطاع التعليم والحماية بشقيها الطارئة والمستدامة، واثرها في تعزيز العملية التعليمية ومساعدة الاسر في الدفع بابنائهم إلى المدارس خاصة في مخيم الجفينة للنازحين.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع الانساني والاحتياجات الكبيرة جراء استمرار النزوح إلى المحافظة والاضرار التي خلفتها سيول الامطار والعواصف التي شهدتها المحافظة على الاسر النازحة وتضرر اكثر من 16 الف اسرة وباتت الكثير منها منكوبة ومازالت الفجوة في تلبية احتياجاتهم الاساسية الطارئة تفوق 50 في المائة..مشددًا على اهمية توسيع الشراكة الانسانية وتدخلات المجلس لتشمل جوانب "الغذاء، والمأوى والايواء، المياه والاصحاح البيئي،والصحة" إلى جانب تدخلاتهم القائمة في قطاعي التعليم والحماية.

كما بحث الوكيل مفتاح مع نائب فريق الازمات لمنظمة اطباء بلاحدود الهولندية لدى اليمن اتين جينسن، التي تزور المحافظة حاليا، جوانب الشراكة والتدخلات الانسانية للمنظمة لدعم قطاع الصحة والرعاية الاولية، والاحتياجات القائمة والكبيرة في هذا القطاع وامكانية توسيع المنظمة تدخلاتها بشكل اوسع لدعم القطاع الصحي ومكافحة سوء التغذية المتزايد لدى الاطفال والامهات وكبار السن خاصة في ظل الاوضاع الانسانية والمعيشية المتردية والتي تزداد سوءا وتدهورا.

و اشاد فريق المجلس النرويجي، والمسئولة بمنظة اطباء بلا حدود، بالستهيلات والدعم الذي تقدمة السلطة المحلية للمنظمتين وشركائهما المحليين لتنفيذ الانشطة والتدخلات.

شن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح،، مشروع التغذية المدرسة التي تنفذه منظمة مسلم هاندز ويستهدف توزيع مليون وجبة غذائية خلال العام الدارسي الجاري على طلاب وطالبات الصفوف من اول وحتى سادس اساسي، في ست مدارس مستهدفة بمديريتي المدينة والوادي.

واستمع الوكيل مفتاح، إلى شرح من مدير مكتب منظمة مسلم هاندز بالمحافظة صالح قاسم، إلى شرح عن المشروع الذي يهدف إلى تخفيف معاناة الطلاب بتوفير المصروف المدرسي في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للاسر النازحة ويحفز الطالب على الاستمرار في حضوره للمدرسة.،مشيرًا إلى ان المشروع يستهدف الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية البعيدة عن وسط المدينة والاقرب إلى مخيمات النازحين وتشمل " رقيه للبنات، 30 نوفمبر، الروضة، ومدرسة التحدي للمعاقين" في مديرية المدينة ومدرستي" الشهيد جابر الشبواني، وعبد الرحمن بن عوف" في مديرية الوادي" بتوزيع 515 الفا و977 وجبة غذائية خلال النصف الدراسي الأول من هذا العام، بمعدل 7200 وجبة غذائية يتم توزيعها يوميا.

واشاد الوكيل مفتاح، بالتدخلات الانسانية للمنظمة في المحافظة ودعمها للقطاع التربوي الذي يواجه تحديات كبيرة في البنى التحتية والكوادر والوسائل التعليمية لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الطلاب النازحين إلى المحافظة وبات الاف من الطلاب خارج المدارس لعدم قدرة المدارس المتوفرة على استيعابهم..داعيا شركاء العمل الانساني إلى تكثيف التدخلات الانسانية إلى جانب المساعدات الطارئة على المساعدات المستدامة في قطاعات التعليم والصحة والمأوى والايواء والمياه والاصحاح البيئي والغذاء.