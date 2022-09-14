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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي امس سفير جمهورية مصر لدى اليمن احمد فاروق، لمناقشة مستجدات الاوضاع فى الساحة اليمنية وتبادل الافكار والمعلومات والدور الذي تقوم به مصر لدعم الشرعية في مواجهة المشروع الايراني في اليمن واستعادة الدولة.

عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يبحث مع السفير المصري مستجدات الاوضاع في بلادنا

واكد عضو مجلس القيادة الرئاسي تمسك الحكومة الشرعية بخيار السلام واستعدادها لكافة الاحتمالات سلما أو حربا والذي سيعتمد على سلوك ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال " حتى الان تصر ميليشيات الحوثي على رفض الدعوات الدولية والاقليمية لتحقيق السلام وتستمر في عملية التجييش والامعان في معاناة المواطنين بمناطق سيطرتها، من خلال رفضها صرف المرتبات واختلاق ازمات الوقود بين الحين والاخر بهدف تحقيق مكاسب مادية لتمويل مجهودها الحربي ضد اليمنيين".

واضاف " الحوثي يرفض ان يكون شريكا في السلام ولطالما دأب على التنصل من كل الاتفاقات والتفاهمات والتي كان من ضمنها اتفاق ستوكهولم والذي نصت احدى نقاطها على تحصيلها ايرادات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين.. وصولا إلى رفضه فتح الطرق بمحافظة تعز كاحد بنود الهدنة".

وحذر مجلي من مخاطر تدمير التعليم بمناطق سيطرة ميليشات الحوثي من تغييرها للمناهج الدراسية وفرضها لافكارها الطائفية والتي سيكون لها تبعات على الأمن والسلم الاجتماعي في اليمن.. مشددا على الدور الاقليمي والدولي للضغط على ميليشا الحوثي.

كما تطرق اللقاء إلى التهديدات التي تشكلها مليشيات الحوثي على أمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الاحمر خدمة للأجندة الايرانية في المياه اليمنية والإقليمية والدولية.

واشاد بالدور المصري المساند للشرعية في اليمن والذي يعد امتدادا لدورها العروبي منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ١٩٦٢م.. مؤكدا حرص اليمن على الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة وخاصة في مجال الكهرباء والتعليم والصحة..معبرا عن تطلع اليمن لدور مصري هام في عملية اعادة البناء والاعمار.

بدوره اكد السفير المصري موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن واستعداد بلاده لمساندة اليمن في كافة المجالات الصحية والتعليمية والخدمية.

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باقتحام عدد من القرى في عزلة القصرة بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة.

وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مليشيا الحوثي الإرهابية داهمت المنطقة بعشرات الأطقم والجرافات، واقتحمت عشرات المنازل واطلقت النار بشكل عشوائي على المواطنين، واعتقلت قرابة 70 منهم بينهم وجهاء المنطقة وعدد من الأطفال، ضمن حملة واسعة لنهب الأراضي في المنطقة.

وأشار الارياني إلى أن هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن مخطط مليشيا الحوثي الارهابية لمصادرة اكثر من (10) كم من الأراضي تعود ملكيتها لأبناء المنطقة، ويستفيد منها أكثر من 5000 مواطن، وظلت تستخدم لعقود كمساقي ومراعي ومزارع، بعد إصدارها تعليمات بمصادرتها، وتحويلها إلى منطقة عسكرية، ومنع الاقتراب منها.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمبعوثين الاممي والامريكي بإدانة هذه الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف عمليات مصادرة اراضي وممتلكات المواطنين في مديريات محافظة الحديدة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وإعادة المهجرين لمنازلهم.

سلم القائم باعمال السفارة اليمنية في بريتوريا السفير احمد حسن،، رئيس البرلمان الافريقي اف زد شيرومبيرا، رسالة جوابية من رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، تتعلق بتوطيد العلاقات البرلمانية الثنائية بين مجلس النواب في بلادنا والبرلمان الافريقي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان الافريقي في ميدراند في جوهانسبرج، وتناول مستجدات الساحة اليمنية وما قدمته الحكومة اليمنية في تنفيذ التزاماتها في سبيل انجاح الهدنة من اجل رفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني واحلال السلام، بالرغم من تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية من عدم تنفيذ التزاماتها في اتفاق الهدنة.