شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش يحبط 3 محاولات تسلل ضمن 220 خرقًا حوثيًا للهدنة خلال 72 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحبطت قوات الجيش 3 محاولات تسلل نفّذتها مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، ضمن 220 خرقًا للهدنة الأممية ارتكبها خلال الـ72 ساعة الماضية (10- 12 سبتمبر) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب.

الجيش يحبط 3 محاولات تسلل ضمن 220 خرقًا حوثيًا للهدنة خلال 72 ساعة

واوضح المركز الاعلامي للقوات المسلحة في تقرير له، بان الخروقات توزّعت بين 47 خرقًا في محور حيس جنوبي الحديدة، و42 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و40 خرقًا غرب محافظة حجة، و37 خرقًا في محور البرح، غرب تعز، و31 خرقًا في جبهات محور تعز، و15 خرقًا في جبهات محافظة الجوف، و6 خروقات شمال وجنوب غرب صعدة، وخرقان في محور الضالع.

واشار إلى ان على رأس الخروقات ثلاث محاولات تسلل حوثية إحداها في جبهة المشجح غرب مارب، والبقيّة في جبهتي الأقروض والجبهة الشمالية بتعز، وجميعها أحبطتها قوات الجيش، إضافة إلى إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيّرة المفخخة ونتج عن هذه الخروقات استشهاد 2 من أبطال الجيش وإصابة 19 آخرين.

ولفت إلى ان بقيّة الخروقات تنوعت بين استقدام تعزيزات واستحداث مواقع وتحصينات وسواتر ترابية، وكذا نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني



أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باقتحام عدد من القرى في عزلة القصرة بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة.

وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مليشيا الحوثي الإرهابية داهمت المنطقة بعشرات الأطقم والجرافات، واقتحمت عشرات المنازل واطلقت النار بشكل عشوائي على المواطنين، واعتقلت قرابة 70 منهم بينهم وجهاء المنطقة وعدد من الأطفال، ضمن حملة واسعة لنهب الأراضي في المنطقة.

وأشار الارياني إلى أن هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن مخطط مليشيا الحوثي الارهابية لمصادرة اكثر من (10) كم من الأراضي تعود ملكيتها لأبناء المنطقة، ويستفيد منها أكثر من 5000 مواطن، وظلت تستخدم لعقود كمساقي ومراعي ومزارع، بعد إصدارها تعليمات بمصادرتها، وتحويلها إلى منطقة عسكرية، ومنع الاقتراب منها.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمبعوثين الاممي والامريكي بإدانة هذه الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف عمليات مصادرة اراضي وممتلكات المواطنين في مديريات محافظة الحديدة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وإعادة المهجرين لمنازلهم.

التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، والملحق العسكري الفرنسي جنيد غودة لمناقشة الهدنة الاممية وخروقات مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا.

واشاد وزير الدفاع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، داعيا إلى اهمية تطابق وجهات النظر فيما يخص التعامل مع الجماعات الارهابية ممثلة بمليشيا الحوثي والقاعدة وداعش وحشد الجهود الدولية الداعمة لليمن في مواجهة هذه الجماعات الارهابية وفرض السلام الدائم والمستدام.

واكد وزير الدفاع ان اجمالي الخروقات الحوثية للهدنة الاممية وصلت إلى اكثر من ثمانية الاف اختراق وانتهاك في تنصل واضح من الالتزام بالهدنة والسعي لعرقلة الجهود الدولية الرامية لبناء السلام.

من جانبه اكد السفير الفرنسي أن المجتمع الدولي يدين هذه الخروقات الحوثية ويدعو إلى التقيد ببنود الهدنة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وافتتح محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي، اليوم، غرفة عمليات الطوارئ الصحية بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وافتتح المحافظ، دورة تدريبية في مجال نظام المعلومات الإحصائية والإمداد اللوجستي للصحة الإنجابية (RHMIS)، بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) للعاملين في الصحة الإنجابية والمعلومات والإمداد في مديريات حديبوه وقلنسية وعبد الكوري.

كما اقيمت دورة تدريبية لبرنامج الرعاية التكاملية لصحة الطفل، شارك فيها 20 عاملًا وعاملة من مختلفة الواحدات الصحية بالمحافظة، بدعم من منظمة اليونسيف، وتستمر الدورة لمدة 15 يوما.

