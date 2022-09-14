شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ سقطرى يفتتح غرفة عمليات الطوارئ الصحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي، امس غرفة عمليات الطوارئ الصحية بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وافتتح المحافظ، دورة تدريبية في مجال نظام المعلومات الإحصائية والإمداد اللوجستي للصحة الإنجابية (RHMIS)، بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) للعاملين في الصحة الإنجابية والمعلومات والإمداد في مديريات حديبوه وقلنسية وعبد الكوري.

محافظ سقطرى يفتتح غرفة عمليات الطوارئ الصحية

كما اقيمت دورة تدريبية لبرنامج الرعاية التكاملية لصحة الطفل، شارك فيها 20 عاملًا وعاملة من مختلفة الواحدات الصحية بالمحافظة، بدعم من منظمة اليونسيف، وتستمر الدورة لمدة 15 يوما.

عقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والمستشار الالماني اولاف شولتز الثلاثاء بمقر المستشارية الالمانية اجتماعا ثنائيا حول المستجدات اليمنية، بما فيها الازمة الانسانية، وجهود احلال السلام والاستقرار في البلاد.

وفي بداية اللقاء رحب مستشار المانيا اولاف شولتز بفخامة الرئيس، وهنأه، واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتولي مهام السلطة في اليمن.

وتطرق اللقاء الثنائي، لمسار الهدنة الانسانية، وخروقات المليشيات الحوثية، والدور الالماني والدولي المطلوب لتثبيت وقف اطلاق النار، والزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها بموجب الاعلان الاممي، وخصوصا فتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

كما استعرض الجانبان مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وفرص استئناف عمل المؤسسات الانمائية الالمانية، ودعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مختلف المجالات.

وفي اللقاء اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن تقديره البالغ لمواقف جمهورية المانيا الاتحادية إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وتطلعاته لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

واشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية العريقة مع جمهورية المانيا الاتحادية وتدخلاتها الانمائية في مجالات البنى التحتية والخدمية، وبناء القدرات، وصولا إلى دورها الفاعل في مواجهة الازمة الانسانية كثالث اكبر مانح لخطة الاستجابة الاممية في اليمن.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا، واقليميا ودوليا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الانسانية، ورفضها المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية.

من جانبه اكد المستشار الالماني، اولاف شولتز، حرص جمهورية المانيا الاتحادية، على دعم مجلس القيادة الرئاسي، ووحدة واستقرار اليمن، وزيادة التمويلات الالمانية الموجهة للمجالات الاقتصادية والانسانية، ومواصلة الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لاحياء العملية السياسية، وتحقيق السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

واشاد المستشار الالماني باستجابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمساعي احلال السلام، معربا عن امله بتمديد وتوسيع الهدنة القائمة، والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار والشروع في مفاوضات جادة تلبي مصالح وتطلعات جميع اليمنيين.

اشاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، بالعلاقات الثنائية المتينة بين بلادنا والمملكة المتحدة الصديقة ودورها في دعم اليمن وفي المقدمة المجال العسكري.

واشار الوزير الداعري خلال لقائه، اليوم، الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى بلادنا بيتر لو جاسيك، إلى أن القوات المسلحة اليمنية وبدعم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة تقوم بالدفاع عن الأمن والسلم الدوليين وتأمين الملاحة والتجارة العالمية التي تتعرض للتهديد المستمر من قبل مليشيا الحوثية الإرهابية وداعميها في المنطقة ممثلين في إيران وحزب الله اللبناني.

واوضح وزير الدفاع، أن المليشيا الحوثية لاتفهم الا لغة القتل والتدمير والخراب..مؤكدًا أن مساعي السلام معها ما هي الا فرصة لالتقاط الأنفاس والتحضير لمعارك قادمة كعادتها في التعامل مع الهدن السابقة، وكذلك الحال مع خروقاتها وتحشيدها المستمر منذ بدء الهدنة..داعيًا المجتمع الدولي وفي المقدمة بريطانيا إلى الضغط على المليشيا الإرهابية الحوثية للالتزام ببنود الهدنة الاممية.