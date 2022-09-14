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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اجتماعًا للجنة الاحتفالات، للاطلاع على ما تم إنجازه للاحتفاء بالأعياد الوطنية للثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر.

و استعرض الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز وضم ممثلين عن الجهات المدنية والعسكرية المختصة، الإطار العام للاحتفالات، وما أنجزته اللجان والفرق المختلفة في برامج الفعاليات الاحتفائية بتلك المناسبات، وفي مقدمتها العيد الـ 60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة التي تحل ذكراها خلال الأسابيع القادمة.

اللواء العرادة يطلِّع على الأعمال التحضيرية للاحتفالات بالأعياد الوطنية

وقد شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أهمية التحضير لإقامة احتفالات تليق بعظمة الثورات اليمنية التي خلصت الشعب اليمني من نظامٍ استبدادي ظلامي كان جاثمًا في شمال الوطن ومن الاستعمار البغيض في جنوب الوطن.

لافتًا إلى أن مشعل ثورة 26 سبتمبر سيظل متوهجًا جيلًا بعد جيل لمواصلة نضال الرعيل الأول من الأحرار الثوار، ويجدد فيه الشعب اليمني عند كل ذكرى سنوية العهد بتمسكهم بأهداف هذه الثورة العظيمة ومبادئها السامية والحفاظ على مكتسباتها وتقديم قوافل التضحيات من أجل الحفاظ عليها وعدم السماح بعودة الإماميين الظلاميين من جديد لإعادة الشعب اليمني إلى عهد الظلمات والفقر والذل والجهل والاستعباد.

وأكد اللواء العرادة على أن جيل الثورة والجمهورية اليوم سينتصر كما انتصر آبائه الأوائل أمس في الإطاحة بالنظام البائد، وسيندحر الظلاميون الإماميون، وستعود صنعاء وصعدة وكافة المحافظات ومؤسسات الدولة المختطفة بيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي اليوم سفير جمهورية مصر لدى اليمن احمد فاروق، لمناقشة مستجدات الاوضاع فى الساحة اليمنية وتبادل الافكار والمعلومات والدور الذي تقوم به مصر لدعم الشرعية في مواجهة المشروع الايراني في اليمن واستعادة الدولة.

مجلس القيادة الرئاسي

واكد عضو مجلس القيادة الرئاسي تمسك الحكومة الشرعية بخيار السلام واستعدادها لكافة الاحتمالات سلما أو حربا والذي سيعتمد على سلوك ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال " حتى الان تصر ميليشيات الحوثي على رفض الدعوات الدولية والاقليمية لتحقيق السلام وتستمر في عملية التجييش والامعان في معاناة المواطنين بمناطق سيطرتها، من خلال رفضها صرف المرتبات واختلاق ازمات الوقود بين الحين والاخر بهدف تحقيق مكاسب مادية لتمويل مجهودها الحربي ضد اليمنيين".

واضاف " الحوثي يرفض ان يكون شريكا في السلام ولطالما دأب على التنصل من كل الاتفاقات والتفاهمات والتي كان من ضمنها اتفاق ستوكهولم والذي نصت احدى نقاطها على تحصيلها ايرادات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين.. وصولا إلى رفضه فتح الطرق بمحافظة تعز كاحد بنود الهدنة".

وحذر مجلي من مخاطر تدمير التعليم بمناطق سيطرة ميليشات الحوثي من تغييرها للمناهج الدراسية وفرضها لافكارها الطائفية والتي سيكون لها تبعات على الأمن والسلم الاجتماعي في اليمن.. مشددا على الدور الاقليمي والدولي للضغط على ميليشا الحوثي.

كما تطرق اللقاء إلى التهديدات التي تشكلها مليشيات الحوثي على أمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الاحمر خدمة للأجندة الايرانية في المياه اليمنية والإقليمية والدولية.

واشاد بالدور المصري المساند للشرعية في اليمن والذي يعد امتدادا لدورها العروبي منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ١٩٦٢م.. مؤكدا حرص اليمن على الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة وخاصة في مجال الكهرباء والتعليم والصحة..معبرا عن تطلع اليمن لدور مصري هام في عملية اعادة البناء والاعمار.

بدوره اكد السفير المصري موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن واستعداد بلاده لمساندة اليمن في كافة المجالات الصحية والتعليمية والخدمية.