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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلم القائم باعمال السفارة اليمنية في بريتوريا السفير احمد حسن، اليوم، رئيس البرلمان الافريقي اف زد شيرومبيرا، رسالة جوابية من رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، تتعلق بتوطيد العلاقات البرلمانية الثنائية بين مجلس النواب في بلادنا والبرلمان الافريقي.

رئيس البرلمان الافريقي يتسلم رسالة من رئيس مجلس النواب

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان الافريقي في ميدراند في جوهانسبرج، وتناول مستجدات الساحة اليمنية وما قدمته الحكومة اليمنية في تنفيذ التزاماتها في سبيل انجاح الهدنة من اجل رفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني واحلال السلام، بالرغم من تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية من عدم تنفيذ التزاماتها في اتفاق الهدنة.



وفي سياق أخر ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اجتماعًا للجنة الاحتفالات، للاطلاع على ما تم إنجازه للاحتفاء بالأعياد الوطنية للثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر.

و استعرض الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز وضم ممثلين عن الجهات المدنية والعسكرية المختصة، الإطار العام للاحتفالات، وما أنجزته اللجان والفرق المختلفة في برامج الفعاليات الاحتفائية بتلك المناسبات، وفي مقدمتها العيد الـ 60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة التي تحل ذكراها خلال الأسابيع القادمة.

وقد شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أهمية التحضير لإقامة احتفالات تليق بعظمة الثورات اليمنية التي خلصت الشعب اليمني من نظامٍ استبدادي ظلامي كان جاثمًا في شمال الوطن ومن الاستعمار البغيض في جنوب الوطن.

لافتًا إلى أن مشعل ثورة 26 سبتمبر سيظل متوهجًا جيلًا بعد جيل لمواصلة نضال الرعيل الأول من الأحرار الثوار، ويجدد فيه الشعب اليمني عند كل ذكرى سنوية العهد بتمسكهم بأهداف هذه الثورة العظيمة ومبادئها السامية والحفاظ على مكتسباتها وتقديم قوافل التضحيات من أجل الحفاظ عليها وعدم السماح بعودة الإماميين الظلاميين من جديد لإعادة الشعب اليمني إلى عهد الظلمات والفقر والذل والجهل والاستعباد.

وأكد اللواء العرادة على أن جيل الثورة والجمهورية اليوم سينتصر كما انتصر آبائه الأوائل أمس في الإطاحة بالنظام البائد، وسيندحر الظلاميون الإماميون، وستعود صنعاء وصعدة وكافة المحافظات ومؤسسات الدولة المختطفة بيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأحبطت قوات الجيش 3 محاولات تسلل نفّذتها مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، ضمن 220 خرقًا للهدنة الأممية ارتكبها خلال الـ72 ساعة الماضية (10- 12 سبتمبر) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب.

واوضح المركز الاعلامي للقوات المسلحة في تقرير له، بان الخروقات توزّعت بين 47 خرقًا في محور حيس جنوبي الحديدة، و42 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و40 خرقًا غرب محافظة حجة، و37 خرقًا في محور البرح، غرب تعز، و31 خرقًا في جبهات محور تعز، و15 خرقًا في جبهات محافظة الجوف، و6 خروقات شمال وجنوب غرب صعدة، وخرقان في محور الضالع.

واشار إلى ان على رأس الخروقات ثلاث محاولات تسلل حوثية إحداها في جبهة المشجح غرب مارب، والبقيّة في جبهتي الأقروض والجبهة الشمالية بتعز، وجميعها أحبطتها قوات الجيش، إضافة إلى إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيّرة المفخخة ونتج عن هذه الخروقات استشهاد 2 من أبطال الجيش وإصابة 19 آخرين.

ولفت إلى ان بقيّة الخروقات تنوعت بين استقدام تعزيزات واستحداث مواقع وتحصينات وسواتر ترابية، وكذا نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة التنفيذ الكامل لخطط إعادة تأهيل وتطوير حقول الانتاج النفطي، لضمان الاستفادة من الامكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وبما يشكله ذلك من أهمية لتحقيق الإصلاحات الحكومية المنشودة، بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

واطلع رئيس الوزراء لدى ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع بقيادة وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات والهيئات التابعة لها، الخطط الجاري تنفيذها والمستقبلية لتطوير قطاع النفط والمعادن وتوسيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ومسار الإصلاح المالي والإداري في هذا القطاع.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من استئناف تشغيل عدد من القطاعات النفطية وإنجاز مشاريع لوجستية حيوية، وأيضا إدارة تمويل السوق المحلية بالمشتقات النفطية.. لافتا إلى أن هناك العديد من المهام الأساسية التي ينبغي استكمالها ومنها رفع كفاءة المؤسسات العاملة في القطاع وتنمية خبراتها واستعادة كامل القدرات التشغيلية في القطاعات الإنتاجية، وبناء شراكات دولية تمكن من تطوير وتحسين القطاع، وكذا فرض رقابة صارمة لمكافحة الفساد.

ووجه رئيس الوزراء، وزارة النفط والمعادن باستمرار العمل مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للاستفادة المثلى من الدعم الاقتصادي المخصص لتسهيلات المشتقات النفطية.

كما وجه بإعداد الأوليات اللازمة لعرض فرص الاستثمار في القطاع والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

وأشار وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، إلى مشاريع الوزارة في تطوير القطاعات النفطيه، وتنفيذ خطة تطويريه للحقول النفطية بحفر آبار جديدة خلال هذا العام من شأنها زيادة الانتاج.. لافتا إلى ما اتخذته الوزارة لتأمين واستقرار سوق المشتقات النفطية والغاز المنزلي، من خلال زيادة السعة التخزينية للمشتقات النفطية في حضرموت لخدمة المحافظات الأخرى شبوة والمهرة، إلى جانب السعة التخزينية للغاز المنزلي في هذه المحافظات.

وناقش الاجتماع خطط الاستثمارات في القطاعات النفطية والتعدين وغيرها من المجالات، على ضوء العروض المقدمة من شركات الاستثمارات النفطية، ومصافي عدن وبترومسيلة، وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، وجهود الحكومة لمعالجة التحديات القانونية واللوجستية لتنفيذ هذه الخطط.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود الأممية الجارية لإنقاذ خزان صافر النفطي، والتسهيلات التي قدمتها الحكومة لتفادي هذه الكارثة، مقابل استمرار مليشيا الحوثي في وضع العراقيل، والضغط الدولي المطلوب، بما في ذلك استكمال جوانب التنسيق مع الأمم المتحدة للإسراع في تنفيذ خطة الإنقاذ.