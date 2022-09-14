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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، والملحق العسكري الفرنسي جنيد غودة لمناقشة الهدنة الاممية وخروقات مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا.

وزير الدفاع يلتقي السفير الفرنسي والملحق العسكري لدى بلادنا

واشاد وزير الدفاع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، داعيا إلى اهمية تطابق وجهات النظر فيما يخص التعامل مع الجماعات الارهابية ممثلة بمليشيا الحوثي والقاعدة وداعش وحشد الجهود الدولية الداعمة لليمن في مواجهة هذه الجماعات الارهابية وفرض السلام الدائم والمستدام.

واكد وزير الدفاع ان اجمالي الخروقات الحوثية للهدنة الاممية وصلت إلى اكثر من ثمانية الاف اختراق وانتهاك في تنصل واضح من الالتزام بالهدنة والسعي لعرقلة الجهود الدولية الرامية لبناء السلام.

من جانبه اكد السفير الفرنسي أن المجتمع الدولي يدين هذه الخروقات الحوثية ويدعو إلى التقيد ببنود الهدنة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

عقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والمستشار الالماني اولاف شولتز الثلاثاء بمقر المستشارية الالمانية اجتماعا ثنائيا حول المستجدات اليمنية، بما فيها الازمة الانسانية، وجهود احلال السلام والاستقرار في البلاد.

وفي بداية اللقاء رحب مستشار المانيا اولاف شولتز بفخامة الرئيس، وهنأه، واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتولي مهام السلطة في اليمن.

وتطرق اللقاء الثنائي، لمسار الهدنة الانسانية، وخروقات المليشيات الحوثية، والدور الالماني والدولي المطلوب لتثبيت وقف اطلاق النار، والزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها بموجب الاعلان الاممي، وخصوصا فتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

كما استعرض الجانبان مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وفرص استئناف عمل المؤسسات الانمائية الالمانية، ودعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مختلف المجالات.

وفي اللقاء اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن تقديره البالغ لمواقف جمهورية المانيا الاتحادية إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وتطلعاته لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

واشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية العريقة مع جمهورية المانيا الاتحادية وتدخلاتها الانمائية في مجالات البنى التحتية والخدمية، وبناء القدرات، وصولا إلى دورها الفاعل في مواجهة الازمة الانسانية كثالث اكبر مانح لخطة الاستجابة الاممية في اليمن.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا، واقليميا ودوليا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الانسانية، ورفضها المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية.

من جانبه اكد المستشار الالماني، اولاف شولتز، حرص جمهورية المانيا الاتحادية، على دعم مجلس القيادة الرئاسي، ووحدة واستقرار اليمن، وزيادة التمويلات الالمانية الموجهة للمجالات الاقتصادية والانسانية، ومواصلة الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لاحياء العملية السياسية، وتحقيق السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

واشاد المستشار الالماني باستجابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمساعي احلال السلام، معربا عن امله بتمديد وتوسيع الهدنة القائمة، والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار والشروع في مفاوضات جادة تلبي مصالح وتطلعات جميع اليمنيين.

سلم القائم باعمال السفارة اليمنية في بريتوريا السفير احمد حسن، اليوم، رئيس البرلمان الافريقي اف زد شيرومبيرا، رسالة جوابية من رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، تتعلق بتوطيد العلاقات البرلمانية الثنائية بين مجلس النواب في بلادنا والبرلمان الافريقي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان الافريقي في ميدراند في جوهانسبرج، وتناول مستجدات الساحة اليمنية وما قدمته الحكومة اليمنية في تنفيذ التزاماتها في سبيل انجاح الهدنة من اجل رفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني واحلال السلام، بالرغم من تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية من عدم تنفيذ التزاماتها في اتفاق الهدنة.