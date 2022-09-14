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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الثلاثاء، وزيرة الخارجية الالمانية، أنالينا بيربوك، للبحث في مستجدات الوضع اليمني والجهود الرامية لاحلال السلام والاستقرار في البلاد.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي وزيرة الخارجية الالمانية

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموقف الالماني الداعم للشرعية الدستورية على مختلف المستويات.

و اكد فخامة الرئيس، تعويل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به المانيا، لدعم اصلاحات المجلس، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وحضورها الاقليمي والدولي.

من جانبها اكدت وزيرة الخارجية الالمانية، حرص بلادها على دعم مجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز التدخلات الالمانية الانمائية والانسانية في اليمن، بالتشديد على اهمية استفادة النساء والفتيات من الاصلاحات الجارية، وتمكينهن من التعليم والمشاركة في بناء السلام.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، والقائم باعمال السفارة اليمنية لدى برلين لؤي الارياني.

كما حضر اللقاء عن الجانب الالماني، مدير عام الشرق الادنى والاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الالمانية توبياس تونكل، ومديرة دائرة منع الازمات وبناء السلام والمساعدات الانسانية، ديكه بوتزيل.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي التقى على هامش زيارته المستمرة لجمهورية المانيا الاتحادية، رئيس منظمة بيرجهوف اندرو جرمو، وفريق المنظمة المعنية بتعزيز فرص الحوار، ودعم التحولات السلمية حول العالم.

وفي اللقاء شجع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، منظمة بيرجهوف، على مضاعفة دورها في بناء السلام، ومعالجة اثار، وتداعيات الصراعات المسلحة على السلم الاجتماعي والتعايش المدني.

واشار إلى اهمية المقاربات المنصفة للازمة اليمنية، وخلفياتها وجذورها وموقف الحكومة الشرعية من كافة المبادرات الاقليمية والدولية الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من صلاحياتها الحصرية، وحقها الاصيل في احتكار القوة وسلطة انفاذ القانون.



عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والمستشار الالماني اولاف شولتز امس بمقر المستشارية الالمانية اجتماعا ثنائيا حول المستجدات اليمنية، بما فيها الازمة الانسانية، وجهود احلال السلام والاستقرار في البلاد.

وفي بداية اللقاء رحب مستشار المانيا اولاف شولتز بفخامة الرئيس، وهنأه، واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتولي مهام السلطة في اليمن.

وتطرق اللقاء الثنائي، لمسار الهدنة الانسانية، وخروقات المليشيات الحوثية، والدور الالماني والدولي المطلوب لتثبيت وقف اطلاق النار، والزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها بموجب الاعلان الاممي، وخصوصا فتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

كما استعرض الجانبان مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وفرص استئناف عمل المؤسسات الانمائية الالمانية، ودعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مختلف المجالات.

وفي اللقاء اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن تقديره البالغ لمواقف جمهورية المانيا الاتحادية إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وتطلعاته لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

واشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية العريقة مع جمهورية المانيا الاتحادية وتدخلاتها الانمائية في مجالات البنى التحتية والخدمية، وبناء القدرات، وصولا إلى دورها الفاعل في مواجهة الازمة الانسانية كثالث اكبر مانح لخطة الاستجابة الاممية في اليمن.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا، واقليميا ودوليا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الانسانية، ورفضها المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية.

من جانبه اكد المستشار الالماني، اولاف شولتز، حرص جمهورية المانيا الاتحادية، على دعم مجلس القيادة الرئاسي، ووحدة واستقرار اليمن، وزيادة التمويلات الالمانية الموجهة للمجالات الاقتصادية والانسانية، ومواصلة الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لاحياء العملية السياسية، وتحقيق السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

واشاد المستشار الالماني باستجابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمساعي احلال السلام، معربا عن امله بتمديد وتوسيع الهدنة القائمة، والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار والشروع في مفاوضات جادة تلبي مصالح وتطلعات جميع اليمنيين.