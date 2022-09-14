عدن.. مليشيا الانتقالي تختطف 11 مدنيًا من أبناء تعز في حي "كريتر"

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة اماراتيًا، الثلاثاء، 11 مدنيًا من أبناء محافظة تعز أثناء معاملتهم لاستخراج جوازات سفر.

وقالت مصادر محلية، "إن أطقم مسلحة تابعة للانتقالي داهمت فندق مركز المدينة في كريتر، وقاموا باختطافهم، حيث كانوا يقيمون فيه حتى استكمال اجراءات إستخراج الجوازات الخاصة بهم"

وأوضحت المصادر "أن المختطفين نزلوا الى عدن بشكل جماعي، واستقروا في أحد الفنادق، للتخفيف من التكاليف المالية عليهم نظرا لتدهور أوضاعهم المالية".

ودعا أهالي المختطفين الاجهزة الأمنية سرعة الافراج عن ذويهم، لاستكمال اجراءاتهم في مصلحة الجوازات.

وتزايدات حملات الاختطافات التي تنفذها ميلشيات الانتقالي خلال الاسابيع الماضية بحق أبناء المحافظات الشمالية بناء على اساس مناطقي، بالتزامن مع سطوتها على مؤسسات الدولة.