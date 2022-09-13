بدلاً عن الموقوف الكثيري.. محافظ حضرموت يُكّلف السعيدي لتسيير عمل مديريات الوادي والصحراء

المنامة - ياسر ابراهيم - كلّف محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، الثلاثاء، المهندس هشام محمد السعيدي وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء بتسيير عمل المديريات خلفاً للوكيل الموقوف عصام بن حبريش الكثيري.



وقال المحافظ مبخوت بن ماضي، في وثيقة حصل عليها "يمن شباب نت"، "بأننا نفوض المهندس / هشام محمد السعيدي وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء للقيام بتسيير عمل المديريات والمكاتب التنفيذية ابتداءً من هذا اليوم الثلاثاء 13/9/2022م".



وأضاف بن ماضي، بأن قرار التفويض ساري العمل به حتى ترتيب إدارة الوادي والصحراء من قبل مجلس القيادة الرئاسي.



ووجه بن ماضي، هذا الخطاب إلى مدراء عموم مديريات الوادي والصحراء ومدراء عموم فرع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية بالوادي والصحراء.



وفي أواخر يوليو الماضي، أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إيقاف عصام الكثيري عن العمل، في خطوة لاقت رفض قبلي واسع.



ولم يبت مجلس القيادة الرئاسي في مصير الكثيري الذي كان قد استأنف العمل في منتصف أغسطس الماضي.

