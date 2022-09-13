شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير أمن أبين يكشف تطورات معارك القوات الجنوبية ضد "القاعدة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال العميد علي أبو مشعل الكازمي، مدير أمن محافظة أبين، إن كافة تشكيلات القوات الجنوبية تشارك في معركة أبين ضد عناصر القاعدة ومعسكرات الإرهاب.

وأضاف "الكازمي" في تصريحات صحفية، مساء الإثنين، أن القوات الجنوبية وصلت إلى مديرية مودية رغم التفجيرات المفخخة التي زرعتها عناصر الإرهاب في الطريق إلى المديرية.

وأوضح أن كافة التشكيلات العسكرية والأمنية والأحزمة الأمنية وقوات الأمن مجتمعة يد واحدة تضرب الإرهاب، ولا عزاء للمتخاذلين عن أداء الواجب الوطني.

ولفت إلى أن القوات الجنوبية ستصل إلى كل مكان سواء عمران أو لحمر أو المحفد، كما وصلت أمس، قواتنا إلى معسكرات الإرهاب في المراقشة وسيتم تطهير كل محافظة أبين وتثبيت قوات كبيرة لتأمين المحافظة.

وتواصل القوات الجنوبية عملياتها العسكرية في محافظة أبين وسط انهيار في صفوف العناصر الإرهابية التي خسرت معسكراتها ومعاقلها الرئيسية بعد أن تحصنت بها لسنوات طويلة.

وانتشرت وحدات القوات الجنوبية صباح الإثنين في مناطق مديرية مودية وعملت على تأمين المرافق الحكومية والعسكرية والأمنية في المديرية، فيما تدور معارك عنيفة مع عناصر القاعدة بالقرب من مديرية المحفد.

وتأتي العمليات الإرهابية لـ "القاعدة" في ظل عمليات عسكرية متواصلة للقوات الجنوبية في محافظتي أبين وشبوة وسط انهيار في صفوف العناصر الإرهابية التي خسرت معسكراتها ومعاقلها الرئيسية.