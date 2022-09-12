بعد اقتحام منزله.. مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب على شيخ قبلي في عمران

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عناصر من مليشيا الحوثي، على اقتحام منزل شيخ قبلي، والاعتداء عليه وضربه بأعقاب البنادق، في محافظة عمران شمالي العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي، اقتحمت منزل الشيخ محمد محمد هراش، من أبناء مديرية خارف، بمحافظة عمران، وأقدموا على ضربه بالعصي وأعقاب البنادق، ما تسبب في تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء جسده.



وتداول ناشطون صورة للشيخ القبلي، بعد الاعتداء عليه والدماء تسيل من وجهه وأجزاء أخرى من جسده، في ظل انفلات أمني تشهده مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.



وأشارت المصادر إلى أن الحادثة جاءت على خلفية نزاع سابق على قطعة أرض، نتيجة عدم وجود سلطات محايدة تفصل في النزاعات والخلافات بين المواطنين.