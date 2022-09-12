حملة اختطافات حوثية تطال عشرات المواطنين في محافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مليشيا الحوثي الإيرانية مساء اليوم الاثنين حملة عسكرية على حي سكني في مدينة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن حملة حوثية يقودها ابوعلي الكحلاني المرافق السابق لعبده الحوثي والقيادي في الجماعة استهدف حي الوازعية في المدينة إب.



وأشارت المصادر إلى أن حملة الحوثية خطفت العشرات وجاءت بعد ليلة واحدة فقط من هجوم مسلحين على الحارة ذاتها.



وبحسب مصادر مطلعة فإن مسلحين قبليين هاجموا مساء أمس حارة الوازعية وتصدى لهم سكان الحارة وأعطبوا طقما كان بحوزة المهاجمين.