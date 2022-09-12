بينهم قائد لواء.. مقتل وإصابة 11 من قوات الانتقالي إثر انفجار عبوة ناسفة في أطقم عسكرية شرقي أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل 6 جنود وأصيب 5 آخرين بينهم قيادي في قوات المجلس الانتقالي، الاثنين، إثر عبوة ناسفة استهدفت مركبات عسكرية للقوات المدعومة إماراتيا شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقال مصدر أمني لـ"يمن شباب نت" إن "عبوة ناسفة انفجرت بأطقم عسكرية لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في الطريق المؤدي إلى مديرية مودية".



وأضاف أن الانفجار أدى إلى مقتل ستة جنود وإصابة خمسة آخرين بينهم قائد اللواء 103 حزام أمني "عبدالقادر الجوعري".



وكان المجلس الانتقالي أطلق حملة عسكرية لمحاربة "تنظيم القاعدة"، في أبين، في وقت يسعى للتمدد وبسط السيطرة على مناطق واسعة بالمحافظة.



وأوضح المصدر أن القوات المشتركة و-تضم قوات الحزام الأمني وقوات من شرطة أبين- تقدمت في وقت سابق اليوم إلى مفرق القوز شرق مديرية مودية باتجاه مديرية لودر، لكنها تراجعت بعد انفجارالعبوة الناسفة.



ولفت المصدر الأمني، إلى أن الحملة العسكرية "غير مدروسة"، موضحا، أن الأودية التي تنوي القوات اقتحامها تعد أوكار خطيرة لعناصر القاعدة، وبحاجة لوضع خطة محكمة للسيطرة عليها.



والثلاثاء الماضي، سقط 22 قتيلاً من عناصر قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، في هجوم لتنظيم "القاعدة" على نقطة أمنية في مديرية أحور شرقي عاصمة أبين "زنجبار".

