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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش محافظ أبين ابوبكر حسين اليوم مع مسؤل العلاقات العامة لمنظمة ادرا، الخضر ناصر، تدخلات المنظمة بمحافظة أبين.

محافظ ابين يناقش مع ممثل منظمتي أدرا وكير العالمية تدخلاتهما في المحافظة

وقدم مندوب المنظمة إلى شرح عن تدخلاتها من خلال مشروع التدخلات الطارئة والمنقذة للحياة متعددة القطاعات الذي تنفذه المنظمة خلال الفترة من 1 يونيو 2022م وحتى 31 مايو 2023م في مديريات زنجبار وخنفر وسرار واحور والذي يهدف إلى التخفيف من مشاكل الأمن الغذائي من خلال توفير المساعدات الغذائية وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمساعدات الإنسانية ويستهدف الأسر النازحة والمستضيفة والتي تعاني من خطر سوء التغذية ولديها أفراد معاقين والأسر الكبيرة والاشد فقرًا.

لى ذلك، إطلع محافظ أبين من فريق منظمة كير العالمية برئاسة المهندس اسكندر باشريمه منسق المنظمة على تدخلاتها في مجال الري وتحديدا واديي حسان وبناء بمديريتي زنجبار وخنفر في إطار المشروع الخامس للنقد مقابل العمل وشمل بناء وإزالة العقم الترابية واستبدالها بعقم جابيونية.

وفي الجانب الصحي ذكر الفريق أن المنظمة ستقوم ثلاث غرف إضافية في الوحدة الصحية بالطرية بمديرية زنجبار خاصة للولادة والمعاينة والاستقبال مع تسوير للوحدة الصحية وهناك عربات متنقلة في المناطق النائية بمديريتي زنجبار وخنفر وطالبت المنظمة بالتراخيص من قبل السلطة المحلية للبدء بالعمل والتسوير.

كشف تقرير حقوقي عن مقتل واصابة (2316 ) مدنيًا بقصف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للأعيان المدنية وما في حكمها في محافظة مأرب بالصواريخ والمدفعية والطيران المسير بلغت (٢٢٦٣) استهدافا خلال الفترة من اكتوبر 2014م وحتى 30 فبراير2022م.

واوضح التقرير الذي اطلقته منظمة يمن رايتس للحقوق والحريات، اليوم، ان فرق الرصد وثقت مقتل (788) مدنيا وإصابة ألف و528 آخرين..مشيرًا إلى توثيق استهداف مليشيا الحوثي (421) منزلًا مدنيًا و(123)حالة قصف واستهداف لمخيمات النازحين في المحافظة ابرزها مخيم الميل الذي استهدف ب(17) مقذوفا نتج عنها مقتل وإصابة (115)نازحًا بينهم (34 ) طفلًا و(23) امرأة.

كما وثق التقرير قصف واستهداف مليشيا الحوثي للمدارس والمنشآت التعليمية بعدد (96) استهدافا، وعدد (78) استهدافًا للمستشفيات والمنشآت الصحية والفرق الطبية، وعدد (89) حالة استهداف لمنشآت حكومية وخدمية.

وتضمن التقرير أعداد وأنواع الصواريخ والمقذوفات التي قصفت بها المنازل والمخيمات والمنشآت والمرافق وبلغت (367) صاروخًا باليستيًا و(627)صاروخ غراد (كاتيوشا)،(238) طائرة مسيرة ومفخخة وكذا (653) قذيفة هاون و(388)مقذوفات أخرى متنوعة.

وشهد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الأحد، حفل تخرج عدد من دورات تأهيل الضباط والدورات التخصصية والمهارية بمركز النصر التدريبي بمأرب.

ونفذ الخريجون، المشروع التكتيكي بالذخيرة الحيّة والرماية والهجوم والإخلاء والإسناد بصورة عكست المهارات العالية في التعامل مع الأهداف باحترافية ودقة، وأظهرت المستوى المتقدم الذي تلقاه الخريجون خلال فترة التدريب.

وأشاد اللواء العرادة، في الحفل الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من رؤساء الهيئات والدوائر وقادة الألوية بوزارة الدفاع، بما قدمه الخريجون من عروض مهارية قتالية متميزة..مثمنًا جهود هيئة الأركان العامة وهيئة التدريب بالقوات المسلحة وقيادة مركز النصر التدريبي.

وشملت الدورات المتخرجة، الدورة الرابعة قادة كتائب، والدورة السادسة تأهيل ضباط، والدورة السابعة تأهيل مدربين، ودورات في المدفعية والعيارات والقناصة.

بحث وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن، وفريق أمني معني بالأنظمة الأمنية الحدودية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني والشراكة في محاربة الإرهاب.

وتناول اللقاء بحضور الملحق العسكري في السفارة الامريكية العقيد مارك رايتمان، والملحق السياسي بالسفارة الامريكية كريس كولس، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الأمن وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

و ثمّن وزير الداخلية، مواقف الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الداعمة للحكومة اليمنية ومساندة جهود إحلال السلام في اليمن..مبديًا تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات في الجوانب الأمنية خصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات ومجال التدريب والتأهيل لرفع قدرات كوادر الأجهزة الامنية اليمنية.

وأشار الوزير حيدان، إلى استمرار خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الاممية واعتداءاتها المتكررة على المدنيين..لافتًا إلى استغلال المليشيات الحوثية للهدنة في تحشيد القوات وتعريض حياة الكثير من المدنيين للخطر..مؤكدًا حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم وتحقيق الأمن والاستقرار..منوهًا أن الميليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام، ومشروعها يقوم على السلاح والعنف ونكث العهود والمواثيق.