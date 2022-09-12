فوضى السلاح.. مقتل شابين في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب

قُتل شابين في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة؛ وسط دعوات مجتمعية لمنع حمل السلاح الذي تفشى بشكل مخيف منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة في أكتوبر 2014م.



وقال سكان محليون إن شابا عشريني، قتل أحد أصدقائه، بمديرية حزم العدين (غرب)، نتيجة للعبث بالسلاح.



وأوضح السكان، أن "حازم محمد علي حسن الجرداني 20 عاماً" قُتل برصاص صديقه الذي كان يمازحه بالتهديد بإطلاق النار عليه.



وأشاروا إلى أن الشاب أفرغ رصاصة في رأس الضحية في حين كان يعتقد بعدم وجود رصاص بداخله، ما أدى إلى مقتله على الفور.



وفي حادثة أخرى قُتل عامل يُدعى (يحيى الحميري) برصاص مسلح بجوار فندق "البرج" وسط مدينة إب.



وأوضح أحد أقارب الضحية أن المسلح طلب من العامل إعطائه "كرتون فارغ" وحين رفض قام المسلح بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلاً على الفور.



في الأثناء انطلقت حملة الكترونية توعوية واسعة لناشطين من أبناء المحافظة على وسائل التواصل تدعو إلى ترك حمل السلاح وتثقيف المجتمع بمخاطره.



وطالب الناشطون في حملتهم سلطات الأمر الواقع (مليشيا الحوثي) بوضع حد لانتشار ظاهرة حمل السلاح وتجريمها وإنهاء المظاهر المسلحة في المحافظة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وفوضى أمينة عارمة وانتشاراً واسعاً للسلاح زادت معه حدة الجرائم الجنائية.



