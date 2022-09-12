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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باشرت اللجنة المكلفة من قبل وزير الدولة، محافظ عدن احمد حامد لملس، امس، برئاسة وكيل محافظة عدن عبد الرؤوف السقاف، بالاشراف على عملية تنفيذ اجراءات الاخلاء الطواعية لسكان عمارة الاتصالات وعدد من المنازل المجاورة لها بمنطقة جولدمور في مديرية التواهي.

وكيل محافظة عدن يشرف على عملية اخلاء سكان عمارة الاتصالات في مديرية التواهي

ووفقا ًللاجراءات التي اتخذها المحافظ لملس بالتنسيق مع مكاتب السلطات التنفيذية بالمحافظة، وبالتعاون مع الاجهزه الامنية، تم النزول الميداني للجنة للعمل على تنفيذ قرار الاخلاء الذي اقرته اللجنة الاسبوع الماضي، والمتمثل في خروج طوعي للسكان في مبنى الاتصالات وعدد من المنازل العشوائية الواقعة فوق نفق جولدمور.

وأكد السقاف خلال النزول، أن قيادة السلطة المحلية تولي اهتمام كبير في سبيل إستعادة كافة المباني الحكومية التي تستخدمها بعض الأسر واستقرت بها بعدما تعرضت منازلهم لأضرار جراء حرب 2015..مشيرًا إلى ان عدد المنازل التي اقرتها اللجنة بضرورة سرعة اخلائها بلغت 13 منزلًا في حي الاتصالات فوق النفق..لافتًا إلى ان عملية الاخلاء ستنفذ خلال الثلاثة الايام القادمة، حيث ستتحمل المحافظة ايجار ثلاث اشهر لهم.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، مبعوث الولايات المتحدة الاميركية لليمن تيموثي ليندركينج، رفقة السفير الاميركي ستيفن فاجن للبحث في مستجدات الوضع اليمني، والجهود الدولية المنسقة مع الامم المتحدة لاحياء مسار السلام في البلاد.

وفي اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى احاطة من المبعوث الاميركي حول نتائج جولاته الاخيرة الرامية إلى تثبيت الهدنة القائمة، ودفع المليشيات الحوثية على احترام التزاماتها، بمافي ذلك فتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور الولايات المتحدة الاميركية، ومبعوثها الخاص في مساعيه الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم قيادته السياسية على مختلف المستويات.

وحمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي، تبعات التراخي ازاء ممارسات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وتداعيات ذلك على فرص السلام، وامن المنطقة والعالم.

من جانبه اشاد المبعوث الاميركي بالقرارات الرئاسية والحكومية الاستثنائية الاخيرة المتضمنة تسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانىء الحديدة رغم عراقيل المليشيات الحوثية، ومساعيها لاصطناع الازمات الانسانية وابتزاز المجتمع الدولي.

كما اكد حرص الولايات المتحدة على دعم الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، خصوصا في المجالات الخدمية، وتحسين الايرادات العامة للدولة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

كشف تقرير حقوقي عن مقتل واصابة (2316 ) مدنيًا بقصف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للأعيان المدنية وما في حكمها في محافظة مأرب بالصواريخ والمدفعية والطيران المسير بلغت (٢٢٦٣) استهدافا خلال الفترة من اكتوبر 2014م وحتى 30 فبراير2022م.

واوضح التقرير الذي اطلقته منظمة يمن رايتس للحقوق والحريات، اليوم، ان فرق الرصد وثقت مقتل (788) مدنيا وإصابة ألف و528 آخرين..مشيرًا إلى توثيق استهداف مليشيا الحوثي (421) منزلًا مدنيًا و(123)حالة قصف واستهداف لمخيمات النازحين في المحافظة ابرزها مخيم الميل الذي استهدف ب(17) مقذوفا نتج عنها مقتل وإصابة (115)نازحًا بينهم (34 ) طفلًا و(23) امرأة.

كما وثق التقرير قصف واستهداف مليشيا الحوثي للمدارس والمنشآت التعليمية بعدد (96) استهدافا، وعدد (78) استهدافًا للمستشفيات والمنشآت الصحية والفرق الطبية، وعدد (89) حالة استهداف لمنشآت حكومية وخدمية.

وتضمن التقرير أعداد وأنواع الصواريخ والمقذوفات التي قصفت بها المنازل والمخيمات والمنشآت والمرافق وبلغت (367) صاروخًا باليستيًا و(627)صاروخ غراد (كاتيوشا)،(238) طائرة مسيرة ومفخخة وكذا (653) قذيفة هاون و(388)مقذوفات أخرى متنوعة.