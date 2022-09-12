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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، امس، مع مارك ايكن مدير مشروع الحوكمة البحرية التابع لبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، مستوى تنفيذ البرنامج الأممي بالتنسيق مع مصلحة خفر السواحل، مشروع الحوكمة البحرية، ونتائج وإنجازات المرحلة الأولى من المشروع.

عدن.. باصهيب يبحث مع مسؤول أممي مستوى تنفيذ مشروع الحوكمة البحرية

وعلى صعيد منفصل، عقد في عدن، اليوم، لقاء برئاسة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، وضم الأمين العام المساعد لأمانة رئاسة الوزراء لقطاع البرامج والخطط الدكتور فضل الشاعري، وعدد من وكلاء وزارة التخطيط والمعنيين في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، وجرى خلاله مناقشة مستوى تنفيذ خطة الوزارة وقرارات مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية تنفيذ الخطة والقرارات.

وفي سياق آخر، ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور باصهيب، في عدن، مع أمين عام جامعة سيئون مدرك الجابري، إمكانية استفادة جامعة سيئون وكليتي الطب والهندسة بالجامعة في محافظة حضرموت من برامج التعاون الدولي بين بلادنا والداعمين والصناديق المانحة والمنظمات الدولية لتطوير العملية التعليمية الأكاديمية.

وأكد الدكتور باصهيب، استعداد وزارة التخطيط لتقديم كافة أوجه الدعم وفقا للإمكانيات المتاحة لجامعة سيئون، من أجل النهوض بمستوى التعليم الجامعي وتحقيق نهضة مجتمعية وتنموية شاملة.

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاحد، مبعوث الولايات المتحدة الاميركية لليمن تيموثي ليندركينج، رفقة السفير الاميركي ستيفن فاجن للبحث في مستجدات الوضع اليمني، والجهود الدولية المنسقة مع الامم المتحدة لاحياء مسار السلام في البلاد.

وفي اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى احاطة من المبعوث الاميركي حول نتائج جولاته الاخيرة الرامية إلى تثبيت الهدنة القائمة، ودفع المليشيات الحوثية على احترام التزاماتها، بمافي ذلك فتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور الولايات المتحدة الاميركية، ومبعوثها الخاص في مساعيه الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم قيادته السياسية على مختلف المستويات.

وحمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي، تبعات التراخي ازاء ممارسات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وتداعيات ذلك على فرص السلام، وامن المنطقة والعالم.

من جانبه اشاد المبعوث الاميركي بالقرارات الرئاسية والحكومية الاستثنائية الاخيرة المتضمنة تسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانىء الحديدة رغم عراقيل المليشيات الحوثية، ومساعيها لاصطناع الازمات الانسانية وابتزاز المجتمع الدولي.

كما اكد حرص الولايات المتحدة على دعم الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، خصوصا في المجالات الخدمية، وتحسين الايرادات العامة للدولة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، لقاءً موسعًا ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير بن عزيز ومحافظي ووكلاء ٨ محافظات ونواب ووكلاء خمس وزارات خدمية وعددا من القيادات العسكرية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمستجدات على الساحة الوطنية في ظل استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خروقاتها للهدنة الإنسانية وأعمالها العسكرية المتواصلة.

وفي مستهل اللقاء الذي ضم محافظي ووكلاء محافظات: أمانة العاصمة، ريمة، مأرب، المحويت، ذمار، صنعاء، صعدة، الجوف، والبيضاء، إلى جانب نائب وزير التربية والتعليم، ووكلاء وزارات النفط والكهرباء والإعلام والأوقاف والإرشاد، نقل اللواء العرادة تحيات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وكافة الأعضاء.

مقدمًا نبذة مختصرة عن الوضع السياسي والاقتصادي والعسكري في اليمن وجهود مجلس القيادة الرئاسي والأهداف التي رسمها والملفات ذات الأولوية التي يسعى إلى ترتيبها، وبدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والتأكيد على التزامهم المطلق في استمرار كافة أنواع الدعم لاستعادة الدولة اليمنية المخطوفة من مليشيا الحوثي التابعة لإيران.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أنه لايمكن أن تظل بعض المحافظات تحت حكم المليشيا حتى تهدم كافة القيم اليمنية والجمهورية والأهداف والمبادئ السامية لثورة 26 سبتمبر المجيدة و14 أكتوبر الخالدة.

لافتًا إلى أنه تم القبول بالهدنة من أجل التخفيف من أعباء اليمنيين ومعاناتهم الإنسانية، بالرغم من إدراك الجميع أن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام وتلعب بقضايا السلام والوضع الإنساني لابتزاز وخداع المجتمع الدولي.

مشددًا على أهمية تطوير وتحديث المنظومة العسكرية واستمرار التدريب والتأهيل وبناء قدرات منتسبيها في مختلف التخصصات العسكرية، واستكمال الاحتياجات لهذه المؤسسة التي تعتبر درع الجمهورية وصمّام أمان الوطن.

هذا وقد حذر المشاركون في اللقاء من خطر أعمال التطييف التي تقوم بها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها للأجيال وشحن عقولهم بثقافة الكراهية والموت..وشدد المجتمعون على استمرار المحافظين والوكلاء والقيادات العسكرية والأمنية والاجتماعية بالتواصل مع القيادات المجتمعية والمشايخ والأعيان الذين ما زالوا في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا، للتنسيق معهم من أجل رفع وعي المواطنين بالحفاظ على أبنائهم وعدم الزج بهم في صفوف هذه المليشيا إلى محارق الموت وتوعية الآباء والأمهات الذين تم التغرير ببعض أبنائهم من قبل المليشيا لسحبهم من صفوفها حتى لا يكونوا وقودًا لمعارك تخدم عنصرية الحوثي والأجندة الإيرانية.

وأكدوا على أهمية التحضير الجيد للاحتفال بأعياد الثورة اليمنية وفي مقدمتها ثورة 26 سبتمبر المجيدة ونشر أهدافها السامية ومبادئها العظيمة بين الأجيال وتجديد عهد الأجيال للمضي على أثر الثوار الأوائل لاستكمال تحقيق أهدافها والحفاظ على مكتسباتها.

مشيرين إلى أن نسخة الإماميين الجدد المتمثلة في مليشيا الحوثي الإرهابية ومن خلال سلوكها وأعمالها خلال السنوات الماضية عززت لدى الشعب اليمني عظمة ثورة 26 سبتمبر وتضحيات الرعيل الأول من الثوار ومراحل النضال الوطني للشعب اليمني منذ ما قبل 1948م حتى توجت بالنجاح في 62م بثورة تحمل مبادئ وأهدافًا حققت للشعب اليمني الانعتاق من نظام كهنوتي ظلامي سلالي نحو الحرية والكرامة والعزة، وكانت مشعلًا للنور والعلم والتنمية.