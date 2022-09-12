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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاحد بزيارة إلى مقر سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن، لتقديم واجب العزاء بوفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية، حيث كان في استقباله سفير المملكة المتحدة ريتشارد اوبنهايم واعضاء السفارة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يقدم واجب العزاء بوفاة الملكة اليزابيث الثانية

وجدد فخامة الرئيس باسمه واعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، التعبير عن عميق حزنه بوفاة الملكة اليزابيث الثانية، قائلا إنه ا كانت مثالا للحكمة والقدرة والقوة في خدمة بلدها وامتها على مدى السبعة عقود الماضية.

و اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن خالص تعازيه لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وللشعب البريطاني الصديق، متمنيا لجلالته كل التوفيق في مهامه الجديدة ومواصلة نهج والدته الراحلة في خدمة السلام العالمي، وترسيخ العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

كما اعرب فخامة الرئيس في كلمة دونها بسجل الزيارات، عن عظيم شكره وتقديره لمواقف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية في مختلف الظروف، بما في ذلك دعم تطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاحد، مبعوث الولايات المتحدة الاميركية لليمن تيموثي ليندركينج، رفقة السفير الاميركي ستيفن فاجن للبحث في مستجدات الوضع اليمني، والجهود الدولية المنسقة مع الامم المتحدة لاحياء مسار السلام في البلاد.

وفي اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى احاطة من المبعوث الاميركي حول نتائج جولاته الاخيرة الرامية إلى تثبيت الهدنة القائمة، ودفع المليشيات الحوثية على احترام التزاماتها، بمافي ذلك فتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور الولايات المتحدة الاميركية، ومبعوثها الخاص في مساعيه الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم قيادته السياسية على مختلف المستويات.

وحمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي، تبعات التراخي ازاء ممارسات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وتداعيات ذلك على فرص السلام، وامن المنطقة والعالم.

من جانبه اشاد المبعوث الاميركي بالقرارات الرئاسية والحكومية الاستثنائية الاخيرة المتضمنة تسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانىء الحديدة رغم عراقيل المليشيات الحوثية، ومساعيها لاصطناع الازمات الانسانية وابتزاز المجتمع الدولي.

كما اكد حرص الولايات المتحدة على دعم الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، خصوصا في المجالات الخدمية، وتحسين الايرادات العامة للدولة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الامريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وأوضح وزير الخارجية، أن الحكومة نفذت كامل التزاماتها بموجب شروط الهدنة وتعاملت بمسؤولية ومرونة مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام رغبة منها في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الناتجة عن العدوان الحوثي بعد الانقلاب المشؤوم على السلطة.

وأشار بن مبارك، إلى أن مليشيا الحوثي ما زالت مستمرة في تعنتها إزاء رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات في بقية المدن اليمنية..مشددًا على ضرورة إدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية وممارسة أقصى درجات الضغط والتحرك مع المجتمع الدولي لضمان إلزام المليشيات الحوثية بوقف إطلاق النار ومنع خروقاتها العسكرية المستمرة للهدنة.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي، إدانته لكافة الاختراقات ولأي تصعيدات عسكرية تتعارض مع الهدنة الأممية وتأكيد بلاده على أهمية الالتزام بالهدنة ودعمهم للحكومة اليمنية في جهودها الصادقة نحو تحقيق السلام.