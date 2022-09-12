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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف تقرير حقوقي عن استشهاد واصابة (2316 ) مدنيًا بقصف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للأعيان المدنية وما في حكمها في محافظة مأرب بالصواريخ والمدفعية والطيران المسير بلغت (٢٢٦٣) استهدافا خلال الفترة من اكتوبر 2014م وحتى 30 فبراير2022م.

تقرير حقوقي: استشهاد وإصابة (2316) مدنيًا جراء قصف مليشيات الحوثي للاعيان المدنية بمأرب

واوضح التقرير الذي اطلقته منظمة يمن رايتس للحقوق والحريات، اليوم، ان فرق الرصد وثقت مقتل (788) مدنيا وإصابة ألف و528 آخرين..مشيرًا إلى توثيق استهداف مليشيا الحوثي (421) منزلًا مدنيًا و(123)حالة قصف واستهداف لمخيمات النازحين في المحافظة ابرزها مخيم الميل الذي استهدف ب(17) مقذوفا نتج عنها مقتل وإصابة (115)نازحًا بينهم (34 ) طفلًا و(23) امرأة.

كما وثق التقرير قصف واستهداف مليشيا الحوثي للمدارس والمنشآت التعليمية بعدد (96) استهدافا، وعدد (78) استهدافًا للمستشفيات والمنشآت الصحية والفرق الطبية، وعدد (89) حالة استهداف لمنشآت حكومية وخدمية.

وتضمن التقرير أعداد وأنواع الصواريخ والمقذوفات التي قصفت بها المنازل والمخيمات والمنشآت والمرافق وبلغت (367) صاروخًا باليستيًا و(627)صاروخ غراد (كاتيوشا)،(238) طائرة مسيرة ومفخخة وكذا (653) قذيفة هاون و(388)مقذوفات أخرى متنوعة.



استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، مبعوث الولايات المتحدة الاميركية لليمن تيموثي ليندركينج، رفقة السفير الاميركي ستيفن فاجن للبحث في مستجدات الوضع اليمني، والجهود الدولية المنسقة مع الامم المتحدة لاحياء مسار السلام في البلاد.

وفي اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى احاطة من المبعوث الاميركي حول نتائج جولاته الاخيرة الرامية إلى تثبيت الهدنة القائمة، ودفع المليشيات الحوثية على احترام التزاماتها، بمافي ذلك فتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور الولايات المتحدة الاميركية، ومبعوثها الخاص في مساعيه الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم قيادته السياسية على مختلف المستويات.

وحمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي، تبعات التراخي ازاء ممارسات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وتداعيات ذلك على فرص السلام، وامن المنطقة والعالم.

من جانبه اشاد المبعوث الاميركي بالقرارات الرئاسية والحكومية الاستثنائية الاخيرة المتضمنة تسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانىء الحديدة رغم عراقيل المليشيات الحوثية، ومساعيها لاصطناع الازمات الانسانية وابتزاز المجتمع الدولي.

كما اكد حرص الولايات المتحدة على دعم الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، خصوصا في المجالات الخدمية، وتحسين الايرادات العامة للدولة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

كما ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع المبعوث الامريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وأوضح وزير الخارجية، أن الحكومة نفذت كامل التزاماتها بموجب شروط الهدنة وتعاملت بمسؤولية ومرونة مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام رغبة منها في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الناتجة عن العدوان الحوثي بعد الانقلاب المشؤوم على السلطة.

وأشار بن مبارك، إلى أن مليشيا الحوثي ما زالت مستمرة في تعنتها إزاء رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات في بقية المدن اليمنية..مشددًا على ضرورة إدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية وممارسة أقصى درجات الضغط والتحرك مع المجتمع الدولي لضمان إلزام المليشيات الحوثية بوقف إطلاق النار ومنع خروقاتها العسكرية المستمرة للهدنة.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي، إدانته لكافة الاختراقات ولأي تصعيدات عسكرية تتعارض مع الهدنة الأممية وتأكيد بلاده على أهمية الالتزام بالهدنة ودعمهم للحكومة اليمنية في جهودها الصادقة نحو تحقيق السلام.