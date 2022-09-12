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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، امس، ستة فصول مؤقتة لتوسعة مدرسة صفية للبنات بمخيم الجفينة، ومشروع حماية حي الصيانة بمدينة مأرب من السيول والممول من برنامج الغذاء العالمي ضمن مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول.

السلطة المحلية بمأرب تتسلم مشروعي توسعة مدرسة صفية بالجفينة ومشروع حماية حي الصيانة من السيول

ويهدف المشروعين الذين نفذهما ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، لتوفير (285) فرصة عمل للنازحين الأشد ضعفا غير المدرجين في قوائم الغذاء العالمي وتنمية الأصول في مدينة مأرب.

و أشار وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، إلى أهمية دعم قطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الأجيال الذين هم عماد المستقبل، وحمايتهم من الوقوع فريسة للتعبئة الطائفية..مؤكدًا على ضرورة أن تساهم المنظمات الأممية والدولية في توسعة مدارس المحافظة لاستيعاب آلاف الأطفال النازحين الذين لا يزالون خارج المدارس لعدم قدرة المدارس على استيعابهم.

واستمع وكيل المحافظة ومعه مدير مكتب برنامج الغذاء بعدن مارك غوردون وفريق البرنامج، خلال زيارته لمشروع حماية حي الصيانة من السيول والفيضانات، من مدير فرع ائتلاف الخير بمأرب محسن الحضرمي ومهندسي المشروع، إلى شرح عن مكونات المشروع الذي يبلغ طوله (840) متر طولي من الجدران الحجرية الساندة المدعمة بالملاط الاسمنتي بارتفاع مترين ونصف، تكلفته (230) مليون ريال شاملة أجور (220)عامل من النازحين على مدى ثلاثة أشهر.

وأشاد الوكيل مفتاح بتدخلات برنامج الغذاء في مشاريع البنية التحتية التي تستهدف توفير فرص عمل لمئات النازحين في برنامج النقد مقابل العمل وحماية حي الصيانة الأكثر تضررا من السيول الجارفة والذي كان بحاجة ماسة لهذا المشروع الحيوي لحماية المنازل من السقوط وتجنيبها مخاطر السيول والفيضانات.

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي امس، لقاءً موسعًا ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير بن عزيز ومحافظي ووكلاء ٨ محافظات ونواب ووكلاء خمس وزارات خدمية وعددا من القيادات العسكرية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمستجدات على الساحة الوطنية في ظل استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خروقاتها للهدنة الإنسانية وأعمالها العسكرية المتواصلة.

وفي مستهل اللقاء الذي ضم محافظي ووكلاء محافظات: أمانة العاصمة، ريمة، مأرب، المحويت، ذمار، صنعاء، صعدة، الجوف، والبيضاء، إلى جانب نائب وزير التربية والتعليم، ووكلاء وزارات النفط والكهرباء والإعلام والأوقاف والإرشاد، نقل اللواء العرادة تحيات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وكافة الأعضاء.

مقدمًا نبذة مختصرة عن الوضع السياسي والاقتصادي والعسكري في اليمن وجهود مجلس القيادة الرئاسي والأهداف التي رسمها والملفات ذات الأولوية التي يسعى إلى ترتيبها، وبدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والتأكيد على التزامهم المطلق في استمرار كافة أنواع الدعم لاستعادة الدولة اليمنية المخطوفة من مليشيا الحوثي التابعة لإيران.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أنه لايمكن أن تظل بعض المحافظات تحت حكم المليشيا حتى تهدم كافة القيم اليمنية والجمهورية والأهداف والمبادئ السامية لثورة 26 سبتمبر المجيدة و14 أكتوبر الخالدة.

لافتًا إلى أنه تم القبول بالهدنة من أجل التخفيف من أعباء اليمنيين ومعاناتهم الإنسانية، بالرغم من إدراك الجميع أن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام وتلعب بقضايا السلام والوضع الإنساني لابتزاز وخداع المجتمع الدولي.

مشددًا على أهمية تطوير وتحديث المنظومة العسكرية واستمرار التدريب والتأهيل وبناء قدرات منتسبيها في مختلف التخصصات العسكرية، واستكمال الاحتياجات لهذه المؤسسة التي تعتبر درع الجمهورية وصمّام أمان الوطن.

هذا وقد حذر المشاركون في اللقاء من خطر أعمال التطييف التي تقوم بها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها للأجيال وشحن عقولهم بثقافة الكراهية والموت..وشدد المجتمعون على استمرار المحافظين والوكلاء والقيادات العسكرية والأمنية والاجتماعية بالتواصل مع القيادات المجتمعية والمشايخ والأعيان الذين ما زالوا في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا، للتنسيق معهم من أجل رفع وعي المواطنين بالحفاظ على أبنائهم وعدم الزج بهم في صفوف هذه المليشيا إلى محارق الموت وتوعية الآباء والأمهات الذين تم التغرير ببعض أبنائهم من قبل المليشيا لسحبهم من صفوفها حتى لا يكونوا وقودًا لمعارك تخدم عنصرية الحوثي والأجندة الإيرانية.

وأكدوا على أهمية التحضير الجيد للاحتفال بأعياد الثورة اليمنية وفي مقدمتها ثورة 26 سبتمبر المجيدة ونشر أهدافها السامية ومبادئها العظيمة بين الأجيال وتجديد عهد الأجيال للمضي على أثر الثوار الأوائل لاستكمال تحقيق أهدافها والحفاظ على مكتسباتها.

مشيرين إلى أن نسخة الإماميين الجدد المتمثلة في مليشيا الحوثي الإرهابية ومن خلال سلوكها وأعمالها خلال السنوات الماضية عززت لدى الشعب اليمني عظمة ثورة 26 سبتمبر وتضحيات الرعيل الأول من الثوار ومراحل النضال الوطني للشعب اليمني منذ ما قبل 1948م حتى توجت بالنجاح في 62م بثورة تحمل مبادئ وأهدافًا حققت للشعب اليمني الانعتاق من نظام كهنوتي ظلامي سلالي نحو الحرية والكرامة والعزة، وكانت مشعلًا للنور والعلم والتنمية.

كشف تقرير حقوقي عن مقتل واصابة (2316 ) مدنيًا بقصف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للأعيان المدنية وما في حكمها في محافظة مأرب بالصواريخ والمدفعية والطيران المسير بلغت (٢٢٦٣) استهدافا خلال الفترة من اكتوبر 2014م وحتى 30 فبراير2022م.

واوضح التقرير الذي اطلقته منظمة يمن رايتس للحقوق والحريات، اليوم، ان فرق الرصد وثقت مقتل (788) مدنيا وإصابة ألف و528 آخرين..مشيرًا إلى توثيق استهداف مليشيا الحوثي (421) منزلًا مدنيًا و(123)حالة قصف واستهداف لمخيمات النازحين في المحافظة ابرزها مخيم الميل الذي استهدف ب(17) مقذوفا نتج عنها مقتل وإصابة (115)نازحًا بينهم (34 ) طفلًا و(23) امرأة.

كما وثق التقرير قصف واستهداف مليشيا الحوثي للمدارس والمنشآت التعليمية بعدد (96) استهدافا، وعدد (78) استهدافًا للمستشفيات والمنشآت الصحية والفرق الطبية، وعدد (89) حالة استهداف لمنشآت حكومية وخدمية.

وتضمن التقرير أعداد وأنواع الصواريخ والمقذوفات التي قصفت بها المنازل والمخيمات والمنشآت والمرافق وبلغت (367) صاروخًا باليستيًا و(627)صاروخ غراد (كاتيوشا)،(238) طائرة مسيرة ومفخخة وكذا (653) قذيفة هاون و(388)مقذوفات أخرى متنوعة.