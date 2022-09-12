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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس مع المبعوث الامريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وزير الخارجية يناقش مع المبعوث الامريكي الجهود المبذولة لتحقيق السلام

وأوضح وزير الخارجية، أن الحكومة نفذت كامل التزاماتها بموجب شروط الهدنة وتعاملت بمسؤولية ومرونة مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام رغبة منها في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الناتجة عن العدوان الحوثي بعد الانقلاب المشؤوم على السلطة.

وأشار بن مبارك، إلى أن مليشيا الحوثي ما زالت مستمرة في تعنتها إزاء رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات في بقية المدن اليمنية..مشددًا على ضرورة إدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية وممارسة أقصى درجات الضغط والتحرك مع المجتمع الدولي لضمان إلزام المليشيات الحوثية بوقف إطلاق النار ومنع خروقاتها العسكرية المستمرة للهدنة.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي، إدانته لكافة الاختراقات ولأي تصعيدات عسكرية تتعارض مع الهدنة الأممية وتأكيد بلاده على أهمية الالتزام بالهدنة ودعمهم للحكومة اليمنية في جهودها الصادقة نحو تحقيق السلام.



استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاحد، مبعوث الولايات المتحدة الاميركية لليمن تيموثي ليندركينج، رفقة السفير الاميركي ستيفن فاجن للبحث في مستجدات الوضع اليمني، والجهود الدولية المنسقة مع الامم المتحدة لاحياء مسار السلام في البلاد.

وفي اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى احاطة من المبعوث الاميركي حول نتائج جولاته الاخيرة الرامية إلى تثبيت الهدنة القائمة، ودفع المليشيات الحوثية على احترام التزاماتها، بمافي ذلك فتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور الولايات المتحدة الاميركية، ومبعوثها الخاص في مساعيه الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم قيادته السياسية على مختلف المستويات.

وحمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي، تبعات التراخي ازاء ممارسات وانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وتداعيات ذلك على فرص السلام، وامن المنطقة والعالم.

من جانبه اشاد المبعوث الاميركي بالقرارات الرئاسية والحكومية الاستثنائية الاخيرة المتضمنة تسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانىء الحديدة رغم عراقيل المليشيات الحوثية، ومساعيها لاصطناع الازمات الانسانية وابتزاز المجتمع الدولي.

كما اكد حرص الولايات المتحدة على دعم الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، خصوصا في المجالات الخدمية، وتحسين الايرادات العامة للدولة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

وتسلمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم، ستة فصول مؤقتة لتوسعة مدرسة صفية للبنات بمخيم الجفينة، ومشروع حماية حي الصيانة بمدينة مأرب من السيول والممول من برنامج الغذاء العالمي ضمن مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول.

ويهدف المشروعين الذين نفذهما ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، لتوفير (285) فرصة عمل للنازحين الأشد ضعفا غير المدرجين في قوائم الغذاء العالمي وتنمية الأصول في مدينة مأرب.

و أشار وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، إلى أهمية دعم قطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الأجيال الذين هم عماد المستقبل، وحمايتهم من الوقوع فريسة للتعبئة الطائفية..مؤكدًا على ضرورة أن تساهم المنظمات الأممية والدولية في توسعة مدارس المحافظة لاستيعاب آلاف الأطفال النازحين الذين لا يزالون خارج المدارس لعدم قدرة المدارس على استيعابهم.

واستمع وكيل المحافظة ومعه مدير مكتب برنامج الغذاء بعدن مارك غوردون وفريق البرنامج، خلال زيارته لمشروع حماية حي الصيانة من السيول والفيضانات، من مدير فرع ائتلاف الخير بمأرب محسن الحضرمي ومهندسي المشروع، إلى شرح عن مكونات المشروع الذي يبلغ طوله (840) متر طولي من الجدران الحجرية الساندة المدعمة بالملاط الاسمنتي بارتفاع مترين ونصف، تكلفته (230) مليون ريال شاملة أجور (220)عامل من النازحين على مدى ثلاثة أشهر.

وأشاد الوكيل مفتاح بتدخلات برنامج الغذاء في مشاريع البنية التحتية التي تستهدف توفير فرص عمل لمئات النازحين في برنامج النقد مقابل العمل وحماية حي الصيانة الأكثر تضررا من السيول الجارفة والذي كان بحاجة ماسة لهذا المشروع الحيوي لحماية المنازل من السقوط وتجنيبها مخاطر السيول والفيضانات.