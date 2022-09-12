لم يسبقهم أحد بتأريخ اليمن.. قيادي سابق بالجماعة: الحوثيون يدمرون مستقبل الأجيال ويتعمدون اذلال الناس

المنامة - ياسر ابراهيم - هاجم مجدداً قيادي سابق في جماعة الحوثي، سلطة الأمر الواقع للميلشيات في مناطق سيطرتها، وأتهمهم بتدمير مستقبل الأجيال ونهب ثروات البلاد، ووصفهم بأنهم "يعتبرون أنفسهم فوق القانون والمحاسبة".



وقال رئيس المكتب السياسي السابق للحوثيين صالح هبرة "سئمنا استماع التبريرات لأصحابنا (الحوثيين) وهم يعبثون بشعب وينهبون ثروات بلد ويدمرون مستقبل أجيال"، لافتاً "أنهم يتفننون في صنع أزمات للشعب".



وأضاف في منشور - بصفحته على فيسبوك - واصفا قيادات الجماعة "إنهم يجيدون حياكة الأزمات للمزيد من إذلال الشعب وبشكل لم يسبقهم إليه أحد طوال تاريخ اليمن، لكنها حتمًا ستنعكس عليهم، وسيكونون هم أول ضحاياها".



القيادي الحوثي السابق، والذي كان نائب رئيس ممثلي الجماعة في مؤتمر الحوار الوطني في العام 2013 عقب ثورة فبراير 2011، تابع بالقول: "لقد تفننوا في تدمير مشروع الدولة بقصد؛ لأنهم يعتبرونه مبدءًا جمهوريًا، فأضاعوا البلد وأضاعوا الشعب وأضاعوا أنفسهم"، في إشارة لجماعة الحوثي.



وقال هبرة إن الحوثيون "يدركون جيدًا أن بناء دولة المؤسسات لو وُجدت فستحد من حاكمية الفرد في نظرهم، ومن التحكم في كل الأشياء لصالح الجماعة".

وأردف قائلاً: "يدركون أن بناء دولة المؤسسات سيحد من العبث بموارد الشعب لصالح الجماعة، وسيجعلهم محاسبين أمام القانون كغيرهم من بقية أبناء الشعب، وهذا ما لم ولن يقبلوا به".

وتابع "فهم يرو أنفسهم - أي الحوثيين - انهم فوق القانون وفوق أن يحكمهم أحد، ويعتبرون ما هم عليه من النعيم والسلطة والجاه تمكين رباني خالصًا لهم دون بقية الشعب".



ويعيش القيادي الحوثي السابق "صالح هبرة" خلافات حادة مع قيادة ميلشيات الحوثي منذ السنوات الأولى لسيطرتهم على العاصمة صنعاء وبداية الحرب، وتم اقصاءه من جميع مناصب الجماعة، ضمن صراعات الاجنحة المبكر داخل صفوف ميلشيات الحوثي.



ويعد "هبرة" أحد القادة الأوائل البارزين في ميلشيات الحوثي ويوصف بأنه ينتمي إلى الكتلة الصلبة للحركة الحوثية، وكان رئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثي حتى 2014، ونائب رئيس ممثلي الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني، وكان قد رأس ممثلي الجماعة في أهم المفاوضات والوساطات مع الحكومة اليمنية في الحروب الستة في صعدة.



وخلال العاميين الماضيين خرج القيادي الحوثي السابق "صالح هبرة" يهاجم ميلشيات الحوثي وسيطرتهم وفسادهم في مؤسسات الدولة منذ سيطرتهم عليها في 21 سبتمبر 2021، واتهمهم بالعنصرية والتربح من الحرب خلال السنوات الماضية.



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