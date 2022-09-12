النائب العرادة: لا يمكن أن تظل بعض المحافظات تحت حكم ميلشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - قال النائب وعضو مجلس الرئاسة اليمني سلطان العرادة "لا يمكن أن تظل بعض المحافظات تحت حكم المليشيا حتى تهدم كافة القيم اليمنية والجمهورية والأهداف والمبادئ السامية لثورة 26 سبتمبر المجيدة و14 أكتوبر الخالدة".

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في مأرب ضم قيادات عسكرية ومدنية الأحد، وأشار أنه "تم القبول بالهدنة من أجل التخفيف من أعباء اليمنيين ومعاناتهم الإنسانية، بالرغم من إدراك الجميع أن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام وتلعب بقضايا السلام والوضع الإنساني لابتزاز وخداع المجتمع الدولي".

وشدد على أهمية تطوير وتحديث المنظومة العسكرية واستمرار التدريب والتأهيل وبناء قدرات منتسبيها في مختلف التخصصات العسكرية، واستكمال الاحتياجات لهذه المؤسسة التي تعتبر درع الجمهورية وصمّام أمان الوطن.

وقال: "أن مجلس القيادة الرئاسي يسعى لترتيب الأهداف التي رسمها والملفات ذات الأولوية، وبدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".

وأشار اللواء العرادة "أن التحالف أكد على التزامه المطلق في استمرار كافة أنواع الدعم لاستعادة الدولة اليمنية المخطوفة من مليشيا الحوثي التابعة لإيران".