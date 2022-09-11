شكرا لبحثكم عن خبر نقل قاضي وأسرته إلى مستشفى أطباء بلا حدود بعد إنقلاب سيارتهم بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الحمد لله على سلامتهم... تعرّضت أسرة فضيلة القاضي العلامة ـ عبدالكريم أحمد باعبَّاد، وكيل وزارة العدل، لقطاع المحاكم والتوثيق، لحادث مروري أليم أدَّى إلى انقلاب سيارتهم عدة مرّات في منطقة غازي علوان على ساحل أبين في العاصمة عدن، التي كان يقودها القاضي ـ عبدالكريم باعبَّاد أثناء عودته من مسقط رأسه بمحافظة الضالع هو أسرته الكريمة، حيث تعرّضوا لإصابات جسدية مختلفة مازالوا يتلقون العلاج في مستشفى أطباء بلا حدود.. نسأل الله السلامة والعافية للمصابين فى الحادث الأليم.. اللهمَّ ربّ الناس اذهب الباس واشفيهم فأنت الشافي لا شفاء إلَّا شفائك. شايف الحدي

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