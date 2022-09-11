اليمن.. تقرير حقوقي يوثق أكثر من 600 موقع حوثي لتعذيب آلاف المختطفين

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، الأحد، تقريرها السنوي، بشأن حالات التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت في مراكز الاحتجاز التابعة للمليشيات الحوثية.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر المنظمة بمحافظة مأرب، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري.



وتضمن التقرير التوثيقي الذي جاء تحت عنوان (في الظلام) خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى ديسمبر 2021 م ملخصاً توضيحا ‏عن أماكن التعذيب والاحتجاز.



ووثق التقرير (641) سجنا يديرها الحوثيون منها (230) من السجون الرسمية التي احتلتها المليشيات و(111) سجنا سريا استحدثتها المليشيات الحوثية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة.



قال إن أمانة العاصمة احتلت المرتبة الأولى بعدد (110) موقع للتعذيب والاحتجاز تليها محافظة اب بواقع (91) معتقل ومحافظة الحديدة (78) موقع ووجود الكثير من المعتقلات وأماكن الاحتجاز في بقية المحافظات.



وأضاف، أن تلك الأماكن لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية الازم توفرها فيما يتعلق بالنظافة والتهوية الجيدة والنقص الشديد في الغذاء والمياه والمستلزمات الأساسية وتأمين الرعاية الصحية الضرورية.



وأكد أن آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، يتعرضون في هذه السجون والمعتقلات لأنواع واصناف التعذيب والانتهاكات الخطيرة.



وأفادت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين بأنها سجلت(17638) حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون مليشيات الحوثي بينهم (587) طفلا و(150) امرأة.



وذكر أن أمانة العاصمة احتلت المرتبة الأولى بعدد (2600) من ضحايا التعذيب تليها محافظة صنعاء بواقع (2489) ثم البيضاء (1643) واب (1544) وذمار (1541) ثم بقية المحافظات.



وقال التقرير، إن عمليات التعذيب تصل إلى أكثر من 24 ساعة وبأشكال مختلفة منها التعذيب الجسدي والنفسي التعليق بالأيدي والارجل بالسلاسل الحديدية والصعق بالكهرباء والضرب الشديد بأعقاب البنادق.



وأضاف، أن فريق المنظمة وثق عدد (178) حالات تعذيب مفضي الى الموت بينهم (10) أطفال و(3) نساء بالإضافة الى عدد (16) حالة موت بسبب الإهمال الطبي المتعمد.



وأشار إلى تلقى فريق المنظمة وفاة (27) حالة من السجناء المفرج عنهم من سجون ومعتقلات مليشيات الحوثي منها 8 حالات في أمانة العاصمة و6 حالات في تعز و3 في عمران وأخرى في باقي المحافظات.

