وفاة مواطن جراء تعرضه للتعذيب في سجن لمليشيات الحوثي بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطن، جراء تعرضه للتعذيب في سجن لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بعد ساعات من اعتقاله في صنعاء.



وأفادت مصادر حقوقية لـ"يمن شباب نت" بأن "المواطن حسين دحابة، وجد مساء السبت، متوفيا في سجن قسم شرطة الحصبة في منطقة سواد حنش وعليه آثار تعذيب".



وأوضحت أن ميليشيات الحوثي احتجزت دحابة بعد خلافات نشبت بينه وبين أشخاص أخرين ينظمون توزيع مساعدات إغاثية مقدمة من جمعية خيرية.



وذكرت مصادر محلية، أن منظمي المساعدات اعتدوا على دحابة بالضرب، قبل أن تدخل ميليشيات الحوثي لأخذهم إلى السجن.



وطبقا للمصادر فأن المواطن دحابة تعرض للتعذيب الوحشي من قبل ميليشيات الحوثي والتي انحازت للطرف الأخر.



ووثقت منظمة حقوقية محلية وفاة أكثر من 300 مختطف جراء التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها.

