ذمار.. مليشيات الحوثي تشن حملة عسكرية على قبيلة الحداء وتختطف العشرات

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأحد حملة عسكرية كبيرة على قبائل الحداء في محافظة ذمار جنوبي صنعاء شمالي اليمن.



وقال مصدر قبلي خاص لـ"يمن شباب نت" إن مليشيا الحوثي شنت حملة بعشرات الأطقم المدججة بالأسلحة على قرى تنن والمليح التابعة لقبيلة عبيدة في مديرية الحداء في ذمار.



وأشار إلى أن عناصر مليشيات الحوثي أطلقوا النار من الأسلحة المتوسطة والخفيفة بشكل كثيف على أهالي المنطقة.



وأضاف المصدر، أن مليشيات الحوثي الإيرانية اختطفت العشرات من أبناء قبيلة عبيدة التي تعتبر إحدى قبائل الحداء المناهضة للحوثي.



وجاءت الحملة الحوثية على قرى عبيدة الحداء استغلالا لثارات قبلية في المنطقة، وفق المصدر.

وفي قت سابق الأحد، قتل الشيخ يحيى أحمد صلاح الفراصي وأصيب نجله، في كمين نفذه مسلحون على الطريق المؤدي إلى مديرية الحداء.



وبحسب المصدر، فإن حادثة مقتل الفراصي -الذي يعتبر شيخ مشايخ منطقة البردون- جاءت على خلفية قضية ثأر قديمة بين آل الفراصي وآل المار من قبائل عبيدة بمديرية الحداء.

