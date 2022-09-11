مناقشة إمكانية دعم جامعة سيئون عبر برامج التعاون الدولي

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يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع أمين عام جامعة سيئون مدرك الجابري، إمكانية استفادة جامعة سيئون في وادي وصحراء حضرموت من برامج التعاون الدولي بين بلادنا والداعمين والصناديق المانحة والمنظمات الدولية لتطوير العملية التعليمية الأكاديمية.

وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، إلى أبرز أولويات واحتياجات جامعة سيئون وكليتي الطب والهندسة بالجامعة من مشاريع التطوير والارتقاء بمجال التعليم العالي والبحث العلمي وتأهيل الكوادر أكاديميا.

وأكد الدكتور باصهيب، استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم وفقا للإمكانيات المتاحة لجامعة سيئون، وذلك عبر برامج الدعم المقدمة من الأشقاء والأصدقاء والجهات المانحة في المجالات الأكاديمية للنهوض بمستوى التعليم الجامعي وتحقيق نهضة مجتمعية وتنموية شاملة.

من جانبه استعرض الجابري، مصفوفة احتياجات جامعة سيئون وكلياتها من المشاريع والتجهيزات .. مؤكدا الحاجة الماسة لتلبيتها وتوفيرها من أجل الإسهام بارتقاء العملية التعليمية بالجامعة.