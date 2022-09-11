شكرا لبحثكم عن خبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدشن مشروع توزيع الحقيبة والزي المدرسي بمحافظة حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا – علي الجفري تصوير احمد بانافع

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم بمديرية المكلا، مشروع توزيع الحقيبة والزي المدرسي، لعدد 2400 طالب وطالبة في المدارس الحكومية وعدد من المراكز الاجتماعية لفئات الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة في ثلاثة مديريات، ومنها مديرية المكلا و أرياف المكلا وبروم ميفع بمحافظة حضرموت، وذلك استمرارا للجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، لتخفيف العبء عن الأهالي وتحفيز الطلاب على الالتحاق بالتعليم، وتحقيق مراتب متقدمة في التحصيل العلمي، بما من شأنه بناء جيل يعي دوره المستقبلي.

وعقب التدشين تجول وفد الهلال بمعية مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية المكلا الأستاذ عبود عوض بن عبود الشيخ، في أروقة مدرسة الاستقلال للتعليم الأساسي، ووزع لهم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي بمناسبة انطلاقة السنة الدراسية الجديدة والعودة للمدارس.

وفي كلمة القاها الأستاذ عبود عوض بن عبود الشيخ مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية المكلا، خلال حفل التدشين، اعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا المشروع الخيري الهام، مقدماً شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، على ما تقدمه من دعم سخي في مختلف المجالات، مشيرا لأهمية هذه اللفتة الكريمة وما تصنعه من أثر إيجابي في نفوس الطلاب وذويهم في محافظة حضرموت.

و أعرب الطلاب والطالبات عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية لدولة الإمارات و امتنانهم للجهود المتواصلة من قبل فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت وتدشينه هذا المشروع مما يخفف العبء عن أسرهم في ظل ما تعانيه البلاد وما تعيشه من ظروف اقتصادية صعبة.

بدورها أشارت مديرة مدرسة الاستقلال، إلى أهمية مشروع توزيع الحقيبة والزي المدرسي في تحفيز الطلاب على الالتحاق بالتعليم، وأعربت عن سعادتها الغامرة وهي ترى تلك الابتسامة على محيّا الطلاب و الطالبات، والتي تعكس فرحتهم وسعادتهم بهذا الاهتمام والدعم.