شكرا لبحثكم عن خبر وزير الداخلية يبحث مع السفير الأمريكي سبل التعاون والشراكة في محاربة الأرهاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الإعلام الأمني - الرياض :

بحث وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان اليوم مع السفير الأمريكي ببلادنا ستيفن فاجن وفريق أمني معني بالأنظمة الأمنية الحدودية سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني والشراكة في محاربة الإرهاب.

وتناول اللقاء بحضور الملحق العسكري والأمني في السفارة الامريكية لدى اليمن العقيد مارك رايتمان،والملحق السياسي بالسفارة الامريكية السيد كريس كولس، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الأمن وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وفي اللقاء ثمّن وزير الداخلية مواقف الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الداعمة للحكومة اليمنية ومساندة جهود إحلال السلام في اليمن.. مبديًا تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات في الجوانب الأمنية خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب ومجال التدريب والتأهيل لرفع قدرات كوادر الأجهزة الامنية اليمنية، بما يؤهلها للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن والاستقرار.

وأشار الوزير حيدان إلى استمرار خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الأممية واعتداءاتها في مختلف الجبهات ، و استغلالها للهدنة في تحشيد قواتها وتعريض حياة الكثير من المدنيين للخطر .

وأكد وزير الداخلية حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن، وتقديم الكثير من التنازلات من أجل ذلك، قابلته المليشيات الحوثية الإرهابية وبتحريض من النظام الإيراني بالرفض ونكث العهود والمواثيق والاتفاقات....لافتاً الى أن المليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام، ومشروعها يقوم على السلاح والعنف ونكث العهود والمواثيق