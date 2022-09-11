شكرا لبحثكم عن خبر الهيئة الوطنية للإعلام تعلن أسماء أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ مختار اليافعي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي.

واستهل الاجتماع الأستاذ مختار اليافعي، مرحباً بالأستاذ باشراحيل هشام باشراحيل، نائب رئيس تحرير صحيفة الأيام لحضور هذا الاجتماع، ومترحماً على فقيد الصحافة الجنوبية المغفور له بإذن الله المناضل هشام باشراحيل، متطرقا لإسهامات صحيفة الأيام في نقل صوت الجنوب منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة الجنوبية التحررية.

واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الجنوبية، ودور الإعلام الجنوبي المرتبط بتلك المستجدات وأهمها ما يتعلق بعملية سهام الشرق، في مواكبة الانتصارات وإبراز خطر التنظيمات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين وكيفية الإسهام في اجتثاثها بالشراكة مع المجتمع الدولي.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز أنشطة قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وماتم إنجازه منها، مقيمًا مستوى أداء القطاعات والأنشطة التي تم تنفيذها على المستوى الإعلامي ووسائطه المتعددة.

وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بمسار عقد مؤتمر الصحافيين والإعلاميين الجنوبيين، مقراً قبل استعراض محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه، اللجنة التحضيرية للمؤتمر من التالية اسمائهم :

1- أديب محمد السيد

2- أمجد يسلم صبيح

3- أمنية يحيى محمد

4- د. باسم منصور ناصر

5- جمال عوض شنيتر

6- الحامد عوض الحامد

7- حسين صالح الحنشي

8- خالد ناصر شوبة

9- دعاء سالم باوزير

10- رائد علي شائف

11- رشدي سالم حسن

12- سالم علي الشاحث

13- سعدان مسعد اليافعي

14- سعيد عبدالله بكران

15- صالح جميل صالح

16- صالح محمد الباشا

17- د. صدام عبد الله علي

18- صلاح عمر البيتي

19- صلاح عبدالله العاقل

20- د. عبد الله عوض الحو

21- علوي عبدالله بن سميط

22- علي سالم اليزيدي

23- علي صالح الجعدني

24- عيدروس عبدالله باحشوان

25- عيسى بن نهل القميري

26- غازي محسن العلوي

27- قائد علي دربان

28- مجدي ثابت خميس

29- محمد قائد النقيب

30- محمد هشام باشراحيل

31- محمد سعيد سالم

32- محمد عبد الله صالح

33- مريم عبدالهادي بارحمة

34- نجيب محمد مقبل

35- نصر مبارك باغريب

36- هدى خالد الكازمي

37- ياسر العبد باعزب

38- انيس منصور

39- فتحي بن لزرق

40-عمة عدنان الاعجم

ودعت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اللجنة التحضيرية لمؤتمر الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين لمباشرة عملها، وعقد اجتماعها الأول يوم الأحد القادم الموافق 18 سبتمبر 2022م في مقر الهيئة الوطنية الكائن بمديرية التواهي، في العاصمة عدن.