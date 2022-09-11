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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد عبده، اليوم، في منتدى تواصل الاجيال لدعم العمل العربي المشترك المنعقد في الجزائر.

رئيسة اللجنة الوطنية للمراة تشارك في منتدى تواصل الاجيال في الجزائر

ويهدف المنتدى على مدى خمسة أيام، إلى ترقية العمل العربي المشترك، من خلال تقديم مساهمات المجتمعات العربية لمعالجة ابرز التحديات الراهنة التي تواجه العمل العربي المشترك خاصة في قضايا المرأة والشباب.

وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بإنه سيتم في المنتدى عرض مسيرة العمل العربي المشترك وتحدياته وآفاقه، ومناقشة قضايا ذات اولوية على الصعيد العربي للخروج بتصور يدعم العمل المشترك في ظل التطورات التي تشهدها العلاقات الدولية خاصة، بما يتعلق بأمن الطاقة والامن الغذائي والصحي والتغيير المناخي، وكيفية مواجهة التحديات المتعددة التي يشهدها النظام العالمي.

واكدت، اهمية تفعيل ٲهداف التنمية المستدامة لصالح المراة والشباب، خاصة قضايا الصحة والتعليم والحد من الفقر، والتمكين السياسي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وتشجيع الديمقراطية، وتعزيز القيم الوطنية المشتركة مابين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، المبعوثة النرويجية الخاصة إلى اليمن، كيرستي ترومسدال، وسفير مملكة النرويج، توماس ليد بول، للبحث في مستجدات الوضع اليمني وفرص احلال السلام والاستقرار في البلاد.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتطور الملحوظ للعلاقات اليمنية النرويجية، والدعم الذي يقدمه البلد الاوروبي لجهود السلام، ومسار الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء إلى تطورات المشهد اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب اعلان الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة منذ مطلع ابريل الماضي.

كما تحدث السفيران النرويجيان عن جوانب الدعم التي تقدمها بلادهما خصوصا لتعزيز مشاركة المرأة، وبناء القدرات والتدخلات الانسانية المختلفة.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مارك ايكن مدير مشروع الحوكمة البحرية التابع لبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، مستوى تنفيذ البرنامج الأممي بالتنسيق مع مصلحة خفر السواحل، مشروع الحوكمة البحرية، ونتائج وإنجازات المرحلة الأولى من المشروع.

وعلى صعيد منفصل، عقد في عدن، اليوم، لقاء برئاسة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، وضم الأمين العام المساعد لأمانة رئاسة الوزراء لقطاع البرامج والخطط الدكتور فضل الشاعري، وعدد من وكلاء وزارة التخطيط والمعنيين في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، وجرى خلاله مناقشة مستوى تنفيذ خطة الوزارة وقرارات مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية تنفيذ الخطة والقرارات.

وفي سياق آخر، ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور باصهيب، في عدن، مع أمين عام جامعة سيئون مدرك الجابري، إمكانية استفادة جامعة سيئون وكليتي الطب والهندسة بالجامعة في محافظة حضرموت من برامج التعاون الدولي بين بلادنا والداعمين والصناديق المانحة والمنظمات الدولية لتطوير العملية التعليمية الأكاديمية.

وأكد الدكتور باصهيب، استعداد وزارة التخطيط لتقديم كافة أوجه الدعم وفقا للإمكانيات المتاحة لجامعة سيئون، من أجل النهوض بمستوى التعليم الجامعي وتحقيق نهضة مجتمعية وتنموية شاملة.

باشرت اللجنة المكلفة من قبل وزير الدولة، محافظ عدن احمد حامد لملس، اليوم، برئاسة وكيل محافظة عدن عبد الرؤوف السقاف، بالاشراف على عملية تنفيذ اجراءات الاخلاء الطواعية لسكان عمارة الاتصالات وعدد من المنازل المجاورة لها بمنطقة جولدمور في مديرية التواهي.

ووفقا ًللاجراءات التي اتخذها المحافظ لملس بالتنسيق مع مكاتب السلطات التنفيذية بالمحافظة، وبالتعاون مع الاجهزه الامنية، تم النزول الميداني للجنة للعمل على تنفيذ قرار الاخلاء الذي اقرته اللجنة الاسبوع الماضي، والمتمثل في خروج طوعي للسكان في مبنى الاتصالات وعدد من المنازل العشوائية الواقعة فوق نفق جولدمور.

وأكد السقاف خلال النزول، أن قيادة السلطة المحلية تولي اهتمام كبير في سبيل إستعادة كافة المباني الحكومية التي تستخدمها بعض الأسر واستقرت بها بعدما تعرضت منازلهم لأضرار جراء حرب 2015..مشيرًا إلى ان عدد المنازل التي اقرتها اللجنة بضرورة سرعة اخلائها بلغت 13 منزلًا في حي الاتصالات فوق النفق..لافتًا إلى ان عملية الاخلاء ستنفذ خلال الثلاثة الايام القادمة، حيث ستتحمل المحافظة ايجار ثلاث اشهر لهم.