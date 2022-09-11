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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باشرت اللجنة المكلفة من قبل وزير الدولة، محافظ عدن احمد حامد لملس، اليوم، برئاسة وكيل محافظة عدن عبد الرؤوف السقاف، بالاشراف على عملية تنفيذ اجراءات الاخلاء الطواعية لسكان عمارة الاتصالات وعدد من المنازل المجاورة لها بمنطقة جولدمور في مديرية التواهي.

وكيل محافظة عدن يشرف على عملية اخلاء سكان عمارة الاتصالات في مديرية التواهي

ووفقا ًللاجراءات التي اتخذها المحافظ لملس بالتنسيق مع مكاتب السلطات التنفيذية بالمحافظة، وبالتعاون مع الاجهزه الامنية، تم النزول الميداني للجنة للعمل على تنفيذ قرار الاخلاء الذي اقرته اللجنة الاسبوع الماضي، والمتمثل في خروج طوعي للسكان في مبنى الاتصالات وعدد من المنازل العشوائية الواقعة فوق نفق جولدمور.

وأكد السقاف خلال النزول، أن قيادة السلطة المحلية تولي اهتمام كبير في سبيل إستعادة كافة المباني الحكومية التي تستخدمها بعض الأسر واستقرت بها بعدما تعرضت منازلهم لأضرار جراء حرب 2015..مشيرًا إلى ان عدد المنازل التي اقرتها اللجنة بضرورة سرعة اخلائها بلغت 13 منزلًا في حي الاتصالات فوق النفق..لافتًا إلى ان عملية الاخلاء ستنفذ خلال الثلاثة الايام القادمة، حيث ستتحمل المحافظة ايجار ثلاث اشهر لهم.

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مارك ايكن مدير مشروع الحوكمة البحرية التابع لبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، مستوى تنفيذ البرنامج الأممي بالتنسيق مع مصلحة خفر السواحل، مشروع الحوكمة البحرية، ونتائج وإنجازات المرحلة الأولى من المشروع.

وعلى صعيد منفصل، عقد في عدن، اليوم، لقاء برئاسة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، وضم الأمين العام المساعد لأمانة رئاسة الوزراء لقطاع البرامج والخطط الدكتور فضل الشاعري، وعدد من وكلاء وزارة التخطيط والمعنيين في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، وجرى خلاله مناقشة مستوى تنفيذ خطة الوزارة وقرارات مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية تنفيذ الخطة والقرارات.

وفي سياق آخر، ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور باصهيب، في عدن، مع أمين عام جامعة سيئون مدرك الجابري، إمكانية استفادة جامعة سيئون وكليتي الطب والهندسة بالجامعة في محافظة حضرموت من برامج التعاون الدولي بين بلادنا والداعمين والصناديق المانحة والمنظمات الدولية لتطوير العملية التعليمية الأكاديمية.

وأكد الدكتور باصهيب، استعداد وزارة التخطيط لتقديم كافة أوجه الدعم وفقا للإمكانيات المتاحة لجامعة سيئون، من أجل النهوض بمستوى التعليم الجامعي وتحقيق نهضة مجتمعية وتنموية شاملة.

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل بيري ونائبة رئيس البعثة فيفيان فان دي بيري وذلك لمناقشة وضع البعثة وسبل تعزيز ادائها.

وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية المهام المنوطة بالبعثة وفقا لولايتها المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن والواجب التركيز عليها والمتمثلة بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج مدينة الحديدة وتمكين قوات الأمن المحلية وفقا لقوائم العام 2014 من القيام بواجبها واخلاء الموانئ من المليشيات الحوثية ونزع الألغام التي زرعتها المليشيا في مدينة الحديدة ومحيطها وتنفيذ اتفاق استكهولم بشكل كامل بما في ذلك توريد كافة العوائد المتحصلة من ميناء الحديدة للحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

كما تم بحث إمكانية إعادة انخراط الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في حال تم التوصل إلى حل مقبول للأسباب التي أدت لتعليق عمل الفريق والمتمثلة في جريمة استهداف مليشيا الحوثي للعقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي في اللجنة والغدر به وقتله دون احترام لعهد أو ميثاق، وذلك أثناء عمله بنقطة أممية للمراقبة في محيط مدينة الحديدة.

من جانبه أكد الجنرال بيري تفهمه لملاحظات الجانب الحكومي بشأن مهام البعثة الأممية في الحديدة الواجب القيام بها، وعبر عن استعداده للتعاون مع الحكومة بما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوجود البعثة في الحديدة.

حضر اللقاء رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة اللواء محمد عيضة.