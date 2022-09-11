العنف الأسري.. شاب في إب يقتل زوجته وشقيقه ويلحقهما منتحرًا

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم شاب على قتل نفسه بعد أن قتل زوجته وشقيقه، اليوم الأحد، في مدينة إب (وسط اليمن)، في ظل ارتفاع وتيرة العنف الأسري في المحافظة الخاضعة لسيطر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب "ياسر الجبري"، من سكان منطقة دار الشرف بمدينة إب، أقدم على قتل زوجته وشقيقه "عبدالعزيز"، قبل أن يقدم على الانتحار.



ولم تُعرف بعد دوافع الجريمة التي شكلت صدمة واسعة للسكان.



وخلال السنوات الأخيرة ارتفع منسوب جرائم العنف الأسري وخاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في ظل انتشار واسع للسلاح وغياب سلطة القانون.

