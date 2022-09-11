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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مارك ايكن مدير مشروع الحوكمة البحرية التابع لبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، مستوى تنفيذ البرنامج الأممي بالتنسيق مع مصلحة خفر السواحل، مشروع الحوكمة البحرية، ونتائج وإنجازات المرحلة الأولى من المشروع.

باصهيب يبحث مع مسؤول أممي مستوى تنفيذ مشروع الحوكمة البحرية

وعلى صعيد منفصل، عقد في عدن، اليوم، لقاء برئاسة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، وضم الأمين العام المساعد لأمانة رئاسة الوزراء لقطاع البرامج والخطط الدكتور فضل الشاعري، وعدد من وكلاء وزارة التخطيط والمعنيين في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، وجرى خلاله مناقشة مستوى تنفيذ خطة الوزارة وقرارات مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية تنفيذ الخطة والقرارات.

وفي سياق آخر، ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور باصهيب، في عدن، مع أمين عام جامعة سيئون مدرك الجابري، إمكانية استفادة جامعة سيئون وكليتي الطب والهندسة بالجامعة في محافظة حضرموت من برامج التعاون الدولي بين بلادنا والداعمين والصناديق المانحة والمنظمات الدولية لتطوير العملية التعليمية الأكاديمية.

وأكد الدكتور باصهيب، استعداد وزارة التخطيط لتقديم كافة أوجه الدعم وفقا للإمكانيات المتاحة لجامعة سيئون، من أجل النهوض بمستوى التعليم الجامعي وتحقيق نهضة مجتمعية وتنموية شاملة.

باشرت اللجنة المكلفة من قبل وزير الدولة، محافظ عدن احمد حامد لملس، اليوم، برئاسة وكيل محافظة عدن عبد الرؤوف السقاف، بالاشراف على عملية تنفيذ اجراءات الاخلاء الطواعية لسكان عمارة الاتصالات وعدد من المنازل المجاورة لها بمنطقة جولدمور في مديرية التواهي.

ووفقا ًللاجراءات التي اتخذها المحافظ لملس بالتنسيق مع مكاتب السلطات التنفيذية بالمحافظة، وبالتعاون مع الاجهزه الامنية، تم النزول الميداني للجنة للعمل على تنفيذ قرار الاخلاء الذي اقرته اللجنة الاسبوع الماضي، والمتمثل في خروج طوعي للسكان في مبنى الاتصالات وعدد من المنازل العشوائية الواقعة فوق نفق جولدمور.

وأكد السقاف خلال النزول، أن قيادة السلطة المحلية تولي اهتمام كبير في سبيل إستعادة كافة المباني الحكومية التي تستخدمها بعض الأسر واستقرت بها بعدما تعرضت منازلهم لأضرار جراء حرب 2015..مشيرًا إلى ان عدد المنازل التي اقرتها اللجنة بضرورة سرعة اخلائها بلغت 13 منزلًا في حي الاتصالات فوق النفق..لافتًا إلى ان عملية الاخلاء ستنفذ خلال الثلاثة الايام القادمة، حيث ستتحمل المحافظة ايجار ثلاث اشهر لهم.

استقبل فخامه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، سفير الجمهورية التركية الشقيقة مصطفى بولات، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمني.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات.

كما اشاد فخامة الرئيس بالمواقف التركية الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن، وجهود إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، اضافة إلى تدخلاتها المقدرة من اجل تخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.

من جانبه اكد السفير التركي اعتزاز بلاده الكبير بالعلاقات التاريخية مع اليمن، متطرقا إلى مجالات الدعم الحالية والمستقبلية خصوصا في قطاعات التعليم، والاشغال، وبناء القدرات، والمساعدات الانسانية الضرورية للشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي.

إطلع محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، على حجم الأضرار التي لحقت بسور قصر السلطان الكثيري التاريخي بمدينة سيئون.

وتعرف المحافظ بن ماضي، من مدير عام فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بوادي حضرموت والصحراء الدكتور حسين العيدروس، إلى احتياجات القصر المبني من الطين لاستكمال أعمال الصيانة التي تمت خلال السنوات الماضية، ومنها المواقع المحيطة في فناء القصر لحماية هذا المعلم التاريخي الأثري المهم.

وزار المحافظ، أقسام المتحف بالقصر.. مطلعًا على المقتنيات الأثرية من القطع والمعروضات الأثرية التي تعكس إبداعات الحضارة الإنسانية لسكان المنطقة التي تمتد إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام..مشيدًا بالجهود التي يبذلها المختصين في مجال المتاحف من كوادر الهيئة العامة للآثار من أجل تجميع الآثار وتنظيم عرضها..مثمنًا جهودهم في سبيل الكشف والحفاظ على الكثير من المقتنيات الأثرية التي تعتبر شاهدا حيا لحضارة الإنسان في هذه المنطقة على مر العصور التاريخية.

وشدد محافظ حضرموت، على مضاعفة جهود كوادر الهيئة العامة للآثار للحفاظ على هذه الكنوز التاريخية الثمينة.