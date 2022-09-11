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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجري حاليًا أعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي العلم - دوفس في محافظة أبين، بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور، ومتابعة وزارة الأشغال العامة والطرق.

تأهيل طريق العلم - دوفس الرابط بين عدن والمحافظات الشرقية

وأوضح مدير المشروع المهندس محمد الوحيشي، أن الجهة المنفذة والفرق الفنية تقوم بجهود كبيرة لإنجاز تنفيذ المشروع حسب المواصفات والموعد الزمني للمشروع الحيوي الذي يربط العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الشرقية، وذلك من أجل الإسهام في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة أرواح مستخدمي الطريق.

إطلع محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، على حجم الأضرار التي لحقت بسور قصر السلطان الكثيري التاريخي بمدينة سيئون.

وتعرف المحافظ بن ماضي، من مدير عام فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بوادي حضرموت والصحراء الدكتور حسين العيدروس، إلى احتياجات القصر المبني من الطين لاستكمال أعمال الصيانة التي تمت خلال السنوات الماضية، ومنها المواقع المحيطة في فناء القصر لحماية هذا المعلم التاريخي الأثري المهم.

وزار المحافظ، أقسام المتحف بالقصر.. مطلعًا على المقتنيات الأثرية من القطع والمعروضات الأثرية التي تعكس إبداعات الحضارة الإنسانية لسكان المنطقة التي تمتد إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام..مشيدًا بالجهود التي يبذلها المختصين في مجال المتاحف من كوادر الهيئة العامة للآثار من أجل تجميع الآثار وتنظيم عرضها..مثمنًا جهودهم في سبيل الكشف والحفاظ على الكثير من المقتنيات الأثرية التي تعتبر شاهدا حيا لحضارة الإنسان في هذه المنطقة على مر العصور التاريخية.

وشدد محافظ حضرموت، على مضاعفة جهود كوادر الهيئة العامة للآثار للحفاظ على هذه الكنوز التاريخية الثمينة.

اطلع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، على سير العمل في مكاتب وأقسام مجمع الدوائر الحكومية بمدينة سيئون، وسير الانضباط الوظيفي..مشيدًا بالمنظومة الإدارية لمكاتب الوزارات بالمجمع، ما يسهّل مراجعة المواطنين.

وناقش محافظ المحافظة، في اجتماع بوكيل المحافظة سالم بن شرمان، وكيلي المحافظة المساعدين لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، ولشؤون

الصحراء محمد الصيعري، أوضاع مديريات الوادي والصحراء، والاحتياجات الضرورية.

وتعرف المحافظ، على النظام الالكتروني لإدارة ومتابعة مشاريع التنمية المدعومة من حصة المحافظة من مبيعات النفط، الذي يوضح خلاصة لمشاريع

التنمية في جميع مديريات الوادي والصحراء، وسير العمل فيها، ونسبة الانجاز، والمبالغ المعتمدة، التي أشارت إلى اعتماد 150 مشروعًا والمنجزة منها 109، وقيد التنفيذ 41 مشروع.

والتقى المحافظ، بمجمع الدوائر الحكومية، بعدد من المديرين العامين لمكاتب فروع الوزارات بالوادي والصحراء وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، وناقش معهم أوضاع مكاتبهم ومرافقهم، وسير نشاطها، واحتياجاتها.

وفي سياق منفصل استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، المبعوثة النرويجية الخاصة إلى اليمن، كيرستي ترومسدال، وسفير مملكة النرويج، توماس ليد بول، للبحث في مستجدات الوضع اليمني وفرص احلال السلام والاستقرار في البلاد.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتطور الملحوظ للعلاقات اليمنية النرويجية، والدعم الذي يقدمه البلد الاوروبي لجهود السلام، ومسار الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء إلى تطورات المشهد اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب اعلان الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة منذ مطلع ابريل الماضي.

كما تحدث السفيران النرويجيان عن جوانب الدعم التي تقدمها بلادهما خصوصا لتعزيز مشاركة المرأة، وبناء القدرات والتدخلات الانسانية المختلفة.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك

كما استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، سفير الجمهورية التركية الشقيقة مصطفى بولات، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمني.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات.

كما اشاد فخامة الرئيس بالمواقف التركية الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن، وجهود إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، اضافة إلى تدخلاتها المقدرة من اجل تخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.

من جانبه اكد السفير التركي اعتزاز بلاده الكبير بالعلاقات التاريخية مع اليمن، متطرقا إلى مجالات الدعم الحالية والمستقبلية خصوصا في قطاعات التعليم، والاشغال، وبناء القدرات، والمساعدات الانسانية الضرورية للشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي.