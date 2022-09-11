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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إطلع محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، على حجم الأضرار التي لحقت بسور قصر السلطان الكثيري التاريخي بمدينة سيئون.

محافظ حضرموت يطلع على الأضرار التي لحقت بسور قصر السلطان الكثيري

وتعرف المحافظ بن ماضي، من مدير عام فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بوادي حضرموت والصحراء الدكتور حسين العيدروس، إلى احتياجات القصر المبني من الطين لاستكمال أعمال الصيانة التي تمت خلال السنوات الماضية، ومنها المواقع المحيطة في فناء القصر لحماية هذا المعلم التاريخي الأثري المهم.

وزار المحافظ، أقسام المتحف بالقصر.. مطلعًا على المقتنيات الأثرية من القطع والمعروضات الأثرية التي تعكس إبداعات الحضارة الإنسانية لسكان المنطقة التي تمتد إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام..مشيدًا بالجهود التي يبذلها المختصين في مجال المتاحف من كوادر الهيئة العامة للآثار من أجل تجميع الآثار وتنظيم عرضها..مثمنًا جهودهم في سبيل الكشف والحفاظ على الكثير من المقتنيات الأثرية التي تعتبر شاهدا حيا لحضارة الإنسان في هذه المنطقة على مر العصور التاريخية.

وشدد محافظ حضرموت، على مضاعفة جهود كوادر الهيئة العامة للآثار للحفاظ على هذه الكنوز التاريخية الثمينة.

اطلع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، على سير العمل في مكاتب وأقسام مجمع الدوائر الحكومية بمدينة سيئون، وسير الانضباط الوظيفي..مشيدًا بالمنظومة الإدارية لمكاتب الوزارات بالمجمع، ما يسهّل مراجعة المواطنين.

وناقش محافظ المحافظة، في اجتماع بوكيل المحافظة سالم بن شرمان، وكيلي المحافظة المساعدين لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، ولشؤون

الصحراء محمد الصيعري، أوضاع مديريات الوادي والصحراء، والاحتياجات الضرورية.

وتعرف المحافظ، على النظام الالكتروني لإدارة ومتابعة مشاريع التنمية المدعومة من حصة المحافظة من مبيعات النفط، الذي يوضح خلاصة لمشاريع

التنمية في جميع مديريات الوادي والصحراء، وسير العمل فيها، ونسبة الانجاز، والمبالغ المعتمدة، التي أشارت إلى اعتماد 150 مشروعًا والمنجزة منها 109، وقيد التنفيذ 41 مشروع.

والتقى المحافظ، بمجمع الدوائر الحكومية، بعدد من المديرين العامين لمكاتب فروع الوزارات بالوادي والصحراء وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، وناقش معهم أوضاع مكاتبهم ومرافقهم، وسير نشاطها، واحتياجاتها.

وفي سياق منفصل التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل بيري ونائبة رئيس البعثة فيفيان فان دي بيري وذلك لمناقشة وضع البعثة وسبل تعزيز ادائها.

وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية المهام المنوطة بالبعثة وفقا لولايتها المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن والواجب التركيز عليها والمتمثلة بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج مدينة الحديدة وتمكين قوات الأمن المحلية وفقا لقوائم العام 2014 من القيام بواجبها واخلاء الموانئ من المليشيات الحوثية ونزع الألغام التي زرعتها المليشيا في مدينة الحديدة ومحيطها وتنفيذ اتفاق استكهولم بشكل كامل بما في ذلك توريد كافة العوائد المتحصلة من ميناء الحديدة للحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

كما تم بحث إمكانية إعادة انخراط الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في حال تم التوصل إلى حل مقبول للأسباب التي أدت لتعليق عمل الفريق والمتمثلة في جريمة استهداف مليشيا الحوثي للعقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي في اللجنة والغدر به وقتله دون احترام لعهد أو ميثاق، وذلك أثناء عمله بنقطة أممية للمراقبة في محيط مدينة الحديدة.

من جانبه أكد الجنرال بيري تفهمه لملاحظات الجانب الحكومي بشأن مهام البعثة الأممية في الحديدة الواجب القيام بها، وعبر عن استعداده للتعاون مع الحكومة بما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوجود البعثة في الحديدة.

حضر اللقاء رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة اللواء محمد عيضة.