مليشيا الانتقالي تشن حملة اعتقالات في صفوف مقاومة ونازحي آل حميقان في عدن ولحج

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مليشيا المجلس الانتقالي، الأحد، حملة اعتقالات في صفوف النازحين أبناء آل حميقان، في محافظتي عدن ولحج (جنوبي اليمن).



وقال عامر الحميقاني الناطق باسم مقاومة آل حميقان التابعة لمحافظة البيضاء، إن قوات الحزام الأمني (التابعة للمجلس الانتقالي) نفذت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة للنازحين من أبناء ومقاومة آل حميقان في ‎عدن وفي مديرية الحد ‎يافع بمحافظة لحج.



وأضاف في حسابه على تويتر أن هذه الحملة التي طالت عددا ًمن أفراد المقاومة والنازحين، تمت "دون أسباب واضحة".



يذكر أن مئات الأسر من أبناء ومقاومة آل حميقان قد نزحت إلى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، عقب سيطرة مليشيا الحوثي على مناطق واسعة في محافظة البيضاء أواخر العام الماضي.



