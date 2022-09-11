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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشارك اليمن في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ ٤٢، خلال الفترة من ١١ ـ ٢١ سبتمبر.

بلادنا تشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بمكة

وأوضح وكيل وزارة الاوقاف لقطاع التحفيظ حسن الشيخ أن الحافظين، محمد صالح قاسم، ومحمد نبيل العسلي، قد تم ترشيحهما عبر الإدارة العامة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم بالقطاع للمشاركة في المسابقة وفقًا للمستوى المتقدم الذي وصل إليه المشاركان في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.

شارك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، في مؤتمر اجندة المرأة والسلام والامن المنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 8 -10 سبتمبر 2022م، بمشاركة عدد الدول العربية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وخلال مشاركته قدم الوزير الزعوري عرضًا شاملًا عن الخطة الوطنية اليمنية لتنفيذ اجندة المرأة والسلام والامن، وهيكليتها المؤسساتية والشروط المرجعية وأهدافها ومراحلها.

وقال الزعوري " نحن في الحكومة اليمنية اعدينا خطة وطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والامن 1325، ونعمل الان على البدء بتنفيذ برامج وانشطة الخطة وبالتنسيق والتعاون مع المانحين، مشيرًا إلى إنه تم اعدادها بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والناشطات والناشطين في مجال المرأة والاكاديميين والاكاديميات، حيث تضم الخطة 12 جهة حكومية معنية، واكثر من 7 منظمات مجتمع مدني معنية بالمرأة، وعدد من الاكاديميين والاكاديميات والناشطين في هذه الخطة".

وأضاف "وحرصًا منا على تعزيز مشاركة المرأة في التنفيذ وغيرها قمنا بتمثيلها في اللجنة الاستشارية للخطة بعدد 14 امرأة من أصل 19 عضوًا، إضافة إلى 16 امرأة في الفريق التنفيذي واللجان الفنية، ممثلين عن جهات حكومية بدرجات وكلاء وزارات ومدراء عموم".

وأوضح ان أبرز التحديات والعراقيل هو الوضع الاستثنائي التي تمر به اليمن، والذي انعكس تأثيره على كافة مناحي الحياة ومن ضمنها ما يتعلق بالمرأة، وضعف تمويل البرامج والأنشطة المتعلقة بالمرأة والامن والسلام، لكننا برغم اننا نمر ازمة استثنائية الا اننا نعد انجاز هذه الخطة في هذه الظروف خطوة جيدة وسنستمر بالعمل بوتيرة عالية لتطبيق فعاليات وبرامج أنشطة الخطة.

وجدد الزعوري دعوة المانحين الدوليين إلى دعم وتمويل برامج وانشطة الخطة، ورحب بالشراكة والتنسيق مع كافة المانحين لإنجاز فعاليات وانشطة الخطة بما يعود بالنفع على المرأة اليمنية، وتحقيق الأهداف التي وضعت من اجلها، مثمنًا دور الحكومة النرويجية في تمويل الأنشطة والبرامج الأولية للخطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقدمًا الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد النسائي بدولة الامارات ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا المؤتمر.

اطلع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، على سير العمل في مكاتب وأقسام مجمع الدوائر الحكومية بمدينة سيئون، وسير الانضباط الوظيفي..مشيدًا بالمنظومة الإدارية لمكاتب الوزارات بالمجمع، ما يسهّل مراجعة المواطنين.

وناقش محافظ المحافظة، في اجتماع بوكيل المحافظة سالم بن شرمان، وكيلي المحافظة المساعدين لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، ولشؤون

الصحراء محمد الصيعري، أوضاع مديريات الوادي والصحراء، والاحتياجات الضرورية.

وتعرف المحافظ، على النظام الالكتروني لإدارة ومتابعة مشاريع التنمية المدعومة من حصة المحافظة من مبيعات النفط، الذي يوضح خلاصة لمشاريع

التنمية في جميع مديريات الوادي والصحراء، وسير العمل فيها، ونسبة الانجاز، والمبالغ المعتمدة، التي أشارت إلى اعتماد 150 مشروعًا والمنجزة منها 109، وقيد التنفيذ 41 مشروع.

والتقى المحافظ، بمجمع الدوائر الحكومية، بعدد من المديرين العامين لمكاتب فروع الوزارات بالوادي والصحراء وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، وناقش معهم أوضاع مكاتبهم ومرافقهم، وسير نشاطها، واحتياجاتها.