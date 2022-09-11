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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى وزير السياحة السابق الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، عزاه خلالها في وفاة شقيقه الدكتور حميد عبدالمجيد قباطي.

وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلًا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

رئيس مجلس الشورى يعزي الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي في وفاة شقيقه



وفي سياق منفصل التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل بيري ونائبة رئيس البعثة فيفيان فان دي بيري وذلك لمناقشة وضع البعثة وسبل تعزيز ادائها.

وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية المهام المنوطة بالبعثة وفقا لولايتها المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن والواجب التركيز عليها والمتمثلة بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج مدينة الحديدة وتمكين قوات الأمن المحلية وفقا لقوائم العام 2014 من القيام بواجبها واخلاء الموانئ من المليشيات الحوثية ونزع الألغام التي زرعتها المليشيا في مدينة الحديدة ومحيطها وتنفيذ اتفاق استكهولم بشكل كامل بما في ذلك توريد كافة العوائد المتحصلة من ميناء الحديدة للحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

كما تم بحث إمكانية إعادة انخراط الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في حال تم التوصل إلى حل مقبول للأسباب التي أدت لتعليق عمل الفريق والمتمثلة في جريمة استهداف مليشيا الحوثي للعقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي في اللجنة والغدر به وقتله دون احترام لعهد أو ميثاق، وذلك أثناء عمله بنقطة أممية للمراقبة في محيط مدينة الحديدة.

من جانبه أكد الجنرال بيري تفهمه لملاحظات الجانب الحكومي بشأن مهام البعثة الأممية في الحديدة الواجب القيام بها، وعبر عن استعداده للتعاون مع الحكومة بما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوجود البعثة في الحديدة.

حضر اللقاء رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة اللواء محمد عيضة.



شارك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، في مؤتمر اجندة المرأة والسلام والامن المنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 8 -10 سبتمبر 2022م، بمشاركة عدد الدول العربية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وخلال مشاركته قدم الوزير الزعوري عرضًا شاملًا عن الخطة الوطنية اليمنية لتنفيذ اجندة المرأة والسلام والامن، وهيكليتها المؤسساتية والشروط المرجعية وأهدافها ومراحلها.

وقال الزعوري " نحن في الحكومة اليمنية اعدينا خطة وطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والامن 1325، ونعمل الان على البدء بتنفيذ برامج وانشطة الخطة وبالتنسيق والتعاون مع المانحين، مشيرًا إلى إنه تم اعدادها بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والناشطات والناشطين في مجال المرأة والاكاديميين والاكاديميات، حيث تضم الخطة 12 جهة حكومية معنية، واكثر من 7 منظمات مجتمع مدني معنية بالمرأة، وعدد من الاكاديميين والاكاديميات والناشطين في هذه الخطة".

وأضاف "وحرصًا منا على تعزيز مشاركة المرأة في التنفيذ وغيرها قمنا بتمثيلها في اللجنة الاستشارية للخطة بعدد 14 امرأة من أصل 19 عضوًا، إضافة إلى 16 امرأة في الفريق التنفيذي واللجان الفنية، ممثلين عن جهات حكومية بدرجات وكلاء وزارات ومدراء عموم".

وأوضح ان أبرز التحديات والعراقيل هو الوضع الاستثنائي التي تمر به اليمن، والذي انعكس تأثيره على كافة مناحي الحياة ومن ضمنها ما يتعلق بالمرأة، وضعف تمويل البرامج والأنشطة المتعلقة بالمرأة والامن والسلام، لكننا برغم اننا نمر ازمة استثنائية الا اننا نعد انجاز هذه الخطة في هذه الظروف خطوة جيدة وسنستمر بالعمل بوتيرة عالية لتطبيق فعاليات وبرامج أنشطة الخطة.

وجدد الزعوري دعوة المانحين الدوليين إلى دعم وتمويل برامج وانشطة الخطة، ورحب بالشراكة والتنسيق مع كافة المانحين لإنجاز فعاليات وانشطة الخطة بما يعود بالنفع على المرأة اليمنية، وتحقيق الأهداف التي وضعت من اجلها، مثمنًا دور الحكومة النرويجية في تمويل الأنشطة والبرامج الأولية للخطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقدمًا الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد النسائي بدولة الامارات ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا المؤتمر.