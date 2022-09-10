شكرا لبحثكم عن خبر متحدث القوات الجنوبية:تتعدد مسميات العمليات العسكرية والهدف واحد مكافحة الإرهاب والتطرف في عموم الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الغد المشرق: استماع

قال المتحدث باسم القوات الجنوبية المقدم محمد النقيب اثناء مداخلته في قناة الغد المشرق إن عملية سهام الجنوب عملية أمنية عسكرية نوعية تنفذها القوات الجنوبية المشتركة .

وأوضح النقيب، إن سهام الجنوب عملية تنفذها قوات من دفاع شبوة وقوات العمالقة الجنوبية لمطاردة العناصر الإرهابية التي حاولت الانتعاش اثناء تمرد القوات التابعة للإخوان على السلطة المحلية في شبوة ومحاولة انقلابهم على قرارات مجلس القيادة الرئاسي مشيرا إلى إن العملية تستهدف مناطق وقرى ريفية واسعة لجات إليها العناصر المتطرفة.

وأكد النقيب انه ليس هناك فرق بين عملية سهام الشرق وعملية سهام الجنوب غير إن الاسماء تتعدد لكن الهدف واحد هو محاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف في كل الجنوب .