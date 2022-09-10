صنعاء.. قتلى وجرحى في مواجهات قبلية إثر نزاع على قطعة أرض في منطقة شميلة

سقط قتلى وجرحى إثر اشتباكات اندلعت، السبت، بين مسلحين قبليين في نزاع على قطعة أرض في صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دارت، فجر اليوم، بين مسلحين من آل بهرم وآل الجراشي في منطقة شميلة جنوبي صنعاء.



وأوضحت، أن الاشتباكات اندلعت على خلفية نزاع تغذيه مليشيات الحوثي بين الطرفين على قطعة أرض في شارع 22 مايو.



وأضافت المصادر، أن عناصر من ميليشيات الحوثي اشتركت في الاشتباكات ما أدى إلى توسع رقعتها وامتدت إلى أحياء أخرى في المنطقة، وخلقت حالة من الرعب والهلع في أوساط السكان.



ولفتت إلى أن المواجهات المسلحة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين (لم يذكر عددهم)، وشوهدت سيارات إسعاف تهرع إلى منطقة الاشتباكات.



يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الصراعات على الأراضي والعقارات في صنعاء وغير من المناطق الخاضعة لميليشيات الحوثي والتي تعمل على تغذيتها بين القبائل الاستفادة منها.



وتشهد معظم مديريات محافظة صنعاء توترات مستمرة بين مليشيات الحوثي المدعومة من إيران وبين القبائل والسكان إثر محاولات حوثية للاستيلاء على أراض المواطنين بالقوة.