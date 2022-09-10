حضرموت.. افتتاح 8 مشاريع صحية بمديريتي سيئون والقطن بكلفة تقارب 11 مليون دولار

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح وزيرا الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم، بمديريتي سيئون والقطن 8 مشاريع في قطاع الصحة.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن المشاريع تخدم تطوير الخدمات الصحية في هيئة مستشفى سيئون العام ومديرية القطن، ووادي وصحراء حضرموت بشكل عام، بتكلفة تقارب ١١ مليون دولار.



وشملت المشاريع افتتاح مشروع المبنى الأكاديمي التعليمي بهيئة مستشفى سيئون العام، وبناء أقسام الرقود والعناية المركزة بهيئة مستشفى سيئون العام بسعة 170 سريرا.



كما شملت مشروع إعادة تأهيل قسم الرقود الخاص بهيئة مستشفى سيئون بسعة 50 سريرا وتأثيث وتجهيز قسم العناية المركزة الجديد بالمستشفى بسعة 32 سريرا.



إلى ذلك افتتح المسؤولون مشروع تجهيزات طبية لمختبرات مستشفيات القطن وتريم ومشروع توريد وتركيب وتشغيل جهازي أشعة مقطعية لمستشفى تريم العام ومستشفى القطن العام، وقسم القسطرة القلبية والطرفية بمستشفى بن زيلع الحديث بسيئون.



وافتتح وزير الصحة مشروع مبنى مستشفى القطن العام الجديد البالغ تكلفته مليون و517 ألف دولار من حصة المحافظة من مبيعات النفط، يقع المشفى على مساحة ألفين و275 متر مربع ، مكون من دورين وبدروم.



يحتوي المشفى على ستة أقسام هي الطوارئ العامة الشاملة والعيادات الخارجية وقسم الطوارئ التوليدية الشاملة والعمليات والترقيد والأشعة.



كما افتتح وزير الصحة العامة والسكان مشروعي اعادة تأهيل وحدة العزل العلاجي كوفيد 19 بمستشفى الحياة بالقطن، سير الدراسة في فرع معهد الدكتور أمين ناشر للعلوم الصحية بالقطن ، مشيدا بدوره في رفد منظومة العمل الصحي بالكوادر المؤهلة.

