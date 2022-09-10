الجيش اليمني يعلن إحباط 5 محاولات تسلل حوثية ضمن 245 خرقاً للهدنة خلال 72 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني اليمني، السبت، تصدي قواته لأكثر من خمس محاولات تسلل نفّذتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باتجاه مواقع عسكرية في مختلف جبهات القتال.



وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المحاولات جاءت ضمن 245 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها المليشيا الحوثية الإرهابية خلال الثلاثة الأيام الماضية (7- 9 سبتمبر) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.



وقال إن الخروقات توزّعت بين 67 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و48 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقًا في محور البرح غرب تعز.



كما شملت 35 خرقاً غرب محافظة حجة، و14 خرقًا في جبهات محافظة الجوف، و4 خروقات في محور الضالع، وخرقان في جبهة كتاف البقع بمحافظة صعدة.



وفي مقدمتها أكثر من 5 محاولات تسلل أحبطتها قوات الجيش الأولى كانت باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز، والثانية باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشرقية.



وكانت المحاولة الثالثة باتجاه مواقع الجيش بجبهة حرض غرب محافظة حجّة، فيما أحبطت قوات الجيش في جبهات مأرب عدّة محاولات تسلل وأجبرت المليشيا الحوثية على التراجع والفرار.



وأضاف، أن بقية الخروقات الحوثية تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش، في كافة الجبهات المذكورة، بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد اثنين من أبطال الجيش وإصابة 13 آخرين.



وأشار إلى أن المليشيا الحوثية نشطت في عمليات استحداث المواقع ونشر عيارات ودبابات تركّزت معظمها في الجبهات الجنوبية لمأرب، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

