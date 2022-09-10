شكرا لبحثكم عن خبر باخبيرة يتفقد أعمال إصلاح كسر بأنبوب رئيسي للصرف الصحي بموقع خطير في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- خاص

تفقد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن المهندس محمد باخبيرة، اليوم، أعمال اصلاح كسر الأنبوب الرئيسي للصرف الصحي بحي أكتوبر مديرية خورمكسر بعدن.

وأستمع المهندس باخبيرة، من القائمين على سير العمل و الصعوبات التي تواجههم، والتي كان أهمها صعوبة وخطورة موقع الأنبوب كونه يقع أسفل مبنى سكني تم بناؤه بطريقة عشوائية في حرم مضخة الصرف الصحي بخورمكسر.

وأكد باخبيرة، على أهمية استكمال العمل وتغيير الأنبوب المتهالك منذ سنوات والذي قد يتسبب بكارثة نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي منه، مشدداً على العاملين بضرورة اتباع قواعد الأمن السلامة نتيجة لخطورة الموقع.