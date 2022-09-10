شكرا لبحثكم عن خبر باخبيرة يتفقد أعمال إصلاح كسر بأنبوب رئيسي للصرف الصحي بموقع خطير في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن- خاص
تفقد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن المهندس محمد باخبيرة، اليوم، أعمال اصلاح كسر الأنبوب الرئيسي للصرف الصحي بحي أكتوبر مديرية خورمكسر بعدن.
وأستمع المهندس باخبيرة، من القائمين على سير العمل و الصعوبات التي تواجههم، والتي كان أهمها صعوبة وخطورة موقع الأنبوب كونه يقع أسفل مبنى سكني تم بناؤه بطريقة عشوائية في حرم مضخة الصرف الصحي بخورمكسر.
وأكد باخبيرة، على أهمية استكمال العمل وتغيير الأنبوب المتهالك منذ سنوات والذي قد يتسبب بكارثة نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي منه، مشدداً على العاملين بضرورة اتباع قواعد الأمن السلامة نتيجة لخطورة الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر باخبيرة يتفقد أعمال إصلاح كسر بأنبوب رئيسي للصرف الصحي بموقع خطير في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.